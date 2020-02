OTSEBLOGI | Võro andis tormihoiatuse: kas finaalis puruneb Balta Eesti rekord?

EESTI TALVISED MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

Meeste 60 m eeljooksudes olid kiireimad Henri Sai (6,85), Hans-Christian Hausenberg (6,86) ja Ken-Mark Minkovski (6,88). Hiljuti Eesti rekordi 6,68-ni viinud Karl Erik Nazarov sel alal kaasa ei tee, tema osaleb tõkkesprindis ja 4 x 400 meetri teatejooksus.

Tervitused Lasnamäe spordihallist! Võistlused on alanud ja rõõm on teatada heast tulemusest. Õilme Võro viis 60 m eeljooksus isikliku rekordi 7,38 sekundini, jäädes Ksenija Balta Eesti rekordist vaid üheksa sajandiku kaugusele. Kas finaalis näeme uut rekordit? Võro parandas oma marki kahe sajandiku võrra ja tundus, et päris lõpuni ei pingutanud. Balta nimel olev Eesti rekord on 7,29, Võrost kiirem on olnud ka Katrin Käärt (7,30).