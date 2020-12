OTSEBLOGI | Reunioni kümnevõistlus: Tšernjavski tõusis teivashüppega teiseks, Mayer piirdus 4.65ga

Tulemused (täpsemat punktiseisu vaata blogist):

Kevin Mayer 6262: 10,68, 7.40, 16.20, 1.97, 48,87, 13,54, 50.32, 4.65

Taavi Tšernjavski 5780: 11,15, 7.33, 14.96, 1.88, 49,46, 14,55, 48.15, 4.75

Risto Lillemets 5597: 10,97, 7.15, 14.01, 2.00, 50,81, 14,70, 40.98, 4.85

Mari Klaup 3518: 13,89, 1.77, 13.22, 25,50, 5.74, 53.07

Isiklike rekordite graafikud:

Kevin Mayer 9126 (10,55; 7.80; 16.00; 2.05; 48,42; 13,75; 50.54; 5.45; 71.90; 4.36,11)

Risto Lillemets 8133 (10,94; 7.22; 14.96; 1.99; 50,30; 14,69; 46.39; 4.85; 63.84; 4.42,18)

Taavi Tšernjavski 8086 (10,98; 7.22; 15.13; 1.96; 49,35; 14,69; 46.16; 4.80; 59.86; 4.39,76)

Mari Klaup 6080 (13,69; 1.77; 13.51; 25,63; 5.76; 53.54; 2.20,36)

Avapäeva kohta leiad infot blogi alt.

Reunioni kümnevõistlus

Klaup saab kolmandal katsel 600-grammise piigi hästi lendu - 53.07!

Seitsmevõistluse odaviset juhib kahe vooru järel Mari Klaup, kes viskas teisel katsel 51.87.

Taavi Tšernjavski tõusis teivashüppe järel teiseks, ta on kogunud 6614 punkti. Lillemets on 6462ga viies.

Asi klaar, Lillemets pakib teibad kotti, protokolli kantakse 4.85. Tšernjavski hüppas 4.75. Rekordseeriates olid neid vastavalt 4.85 ja 4.80.

Lillemets ja 4.95. Esimene katse ei õnnestu.

Lillemets saab 4.85-st ikkagi üle! Paraku Tšernjavski mitte, temale jääb kirja 4.75.

Mõlemad eestlased on 4.85 kahel korral maha ajanud.

Mayerile jääbki 4.65. Maailmarekordit püstitades ületas ta 5.45 ehk ühe alaga andis ta ära peaaegu 250 punkti. Samas ei ole sel suuremat tähendust, normi teeb ta ikka ära.

Lillemets teeb veidi aktiivsema hüppe ja võtab 4.75 ära, lühikest hoojooksu kasutav Mayer vajab kolmandat katset.

Tšernjavski võttis 4.75 avakatsel, Lillmets mitte.

Lillemets saab teisel katsel 4.65 kirja. Mayer, muide, alustas 4.35-st, tema võttis 4.65 avakatsel. Tšernjavski jättis selle vahele.

Lillemets ajas avakatsel algkõrguse 4.65 maha.

Kümnevõistluse teivashüpe on alanud, latil on 4.55, Tšernjavskile on see algkõrgus ja ületab esimesel katsel.

Enne oma trumpala odaviset on Mari Klaup kokkuvõttes kuues.

Klaup hüppas kolmandal katsel 5.39. "Viskab ilusasti üles, aga mitte midagi ei juhtu," selgitas treener Katrin Klaup tütrest hoolealusele, et põlvega peaks rohkem edasi töötama. Aga ei hullu, kirja jääb 5.74, rekordiseerias oli 5.76. Tema saldo on nüüd -43 ehk suund on 6040 kanti.

Klaubi teine katse on lühem - 5.47.

Klaubil kaugushüppes avavoorust 5.74 kirjas, nüüd saab riskima hakata.

Algab naiste seitsmevõistluse kaugushüpe, rekordit püstitades hüppas Mari Klaup 5.76.

Kettaheite järel hoiab Tšernjavski 5780 punktiga kolmandat kohta, Lillemets on 5597ga kuues. Tšernjavski kaotab oma rekordiseeriale 39 punktiga, Lillemetsal kärises vahe juba 218 peale.

Tšernjavski on kuum - 48.15! Lillemets heitis üle 44 meetri, paraku astus üle ja peab leppima kettaheites 40.98ga. Tšernjavski saab siit 41 pluss- ja Lillemets 112 miinuspunkti. Mayer loobus viimasest katsest.

Seda ei juhtu tihti, et kettaheites parandatakse tulemust 14 meetri võrra. Aga täna nii oli, avakatsel heitis Mayer 35.95, teisel 50.32!

Kettaheite teine voor. Lillemets teeb ettevaatliku katse ja saab märgi maha - 40.98. Tšernjavski paneb aga veel juurde - 46.49. Enamat on suutnud vaid 48.85 heitnud Kasjanov.

Kettaheite avavoorus paneb Tšernjavski korraliku märgi maha - 45.43. Lillemets avakatse luhtus ja tabelis on rist. Mayeri heide läks täiesti lörri, aga lasi muidugi ikka ära mõõta - 35.95.

Tšernjavski on kuue alaga kogunud 4948 punkti ja ta jätkab neljandana, Lillemets on 4913-ga kuues. Tšernjavski saldo rekordiseeriaga on -80 ja Lillemetsal -106. Ehk mõlemad on jätkuvalt 8000 punkti graafikus.

Kevin Mayer teeb hiilgava stardi ja jooksu - isiklik rekord 13,54! Varasem rekord oli tal 13,55, lubatust tugevama tuulega on jooksnud ka 13,49. Lillemets piirdus 14,70ga. Samas rekordiseerias oli tal kirjas 14,69.

Siiski täpsustame, et tuul puhus 2,2 meetrit sekundis tagant, seega ametlikult see rekord kirja ei lähe.

Tšernjavski võidab esimese 110 meetri tõkkejooksu ja on väga õnnelik - uus isiklik rekord 14,55! Seni oli ta mark 14,69.

Tundub, et Mayer ei jäta midagi juhuse hooleks. Avapäeva järel ütles ta, et kuna pole poolteist aastat teivashüppes võistelnud, siis kavatseb alustada isegi 4.20st.

Tere, head mitmevõistlused sõbrad! Tänane võistluspäev peaks ajakava järgi jätkuma kell 12.45 tõkkesprindiga.

Avapäeva järel on Tšernjavski neljandal ja Lillemets kuuendal kohal. Endiselt on veel igati asjakohane rääkida 8000 punkti ründamisest, Lillemets kaotab oma rekordi (8133) graafikule 105 ja Tšernjavski (8086) oma seeriale 98 silmaga. Oodatult oma teed on läinud Kevin Mayer, kelle lõpptulemust julgeks prognoosida 8600 punkti kanti.

Korralik jooks Tšernjavskilt - 49,46. Alavõit Gadole (48,34), Kevin Mayer (48,87) on 400 meetri jooksus teine.

Lillemets paneb päevale punkti ajaga 50,81 sekundit. Muidugi tahtnuks ta olla kiirem, aga ei tohi unustada, et praegu on alles detsember. Avapäeva järel kaotab ta oma rekordi (8133) graafikule 105 silmaga.

Kümnevõistlejad ootavad juba 400 meetri stardipauku, et anda endast umbes 50 sekundi jooksul kõik ja seejärel puhkama minna. Suvel jooksis Lillemets 50,30 ja Tšernjavski 49,35.

Nelja ala järel hoiab Lillemets kolmandat kohta, Tšernjavski on kuues. Esimene kaotab oma rekordi graafikule 72 ja teine oma seeriale 93 punktiga. Ehk mõlemal on jätkuvalt võimalus koguda üle 8000 punkti. Mayer on oma maailmarekordi tulemustest olnud siiani 191 punkti nõrgem.

Kõrgushüppe lõppeski kõrgusel 2.03, sellest enam keegi üle ei saanud.

Lillemets on 2.03 kaks korda maha ajanud.

Mayeri laeks jääb 1.97. Vähemalt ühel alal saab meie mees temast jagu.

Mayer ei saa ka teisel katsel 2.00st üle ja on pahane enda peale. Lillemetsa kõrval on sellest üle floppinud vaid itaallane Simone Cairoli.

Ilus! Lillemets ja 2.00 teisel katsel.

2.00 tuleb Lillemetsal avakatsel napilt maha.

Mari Klaup hoiab avapäeva järel 3518 punktiga viiendat kohta, isiklikule rekordile kaotab ta vaid 37 punktiga ehk liigub jämedalt öeldes 6050 punkti suunas.

Lillemets võitleb endaga edukalt - taas võtab end kolmandaks katseks kokku ja saab 1.97-st üle.

Lillemets kerkib küll kõrgele, kuid ei ole lati kohal piisavalt korrektne ja ebaõnnestub ka teine katse. Lootust on.

Mayerist saab 1.97-l esimene ületaja, Lillemets ajas lati puusadega maha.

Lillemets hüppab viimasel katsel 1.94 selge varuga üle!

Kõrguse 1.91 vahele jätnud Lillemetsal on samuti keeruline seis, sest 1.94-l on latt kahel korral juba maha tulnud. Rekordimees Mayer pühkis sellest kõrgusest üle nagu tuuleiil.

Tšernjavskile jääbki kirja vaid 1.88, seega vahe rekordi (8086) graafikuga kasvab 93 punkti peale.

Üsna lühikeselt hoolt hüppav Tšernjavski on kõrgusel 1.91 raskustes, kahel korral on latt maha tulnud.

Mari Klaup on 200 meetri jooksus 13 sajandikku kiirem kui rekordit püstitades - 25,50.

Lillemets ei hakka ka pöidlahoidjate närvidega mängima, võtab oma algkõrguse 1.88 koha ära. Ka Tšernjavski ei hakka sel kõrgusel katseid raiskama.

Tšernjavski võtab algkõrguse 1.85 kindlalt avakatsel.

Üks märkus veel - need miinused isiklike rekorditega võrdluses on aastaaega vaadates üsna loogilised. Vaatasin veidi ka prantslaste seeriaid ning kõik paremad on selgelt miinuses. Sedasi tundub, et enda graafikus püsib kõige paremini siiani Tšernjavski. Nii hoida! Tal on graafikus kirjas kõrgushüppes 1.96 ja Lillemetsal 1.99.

Kõrgushüppes käivad soojenduskatsed, ju läheb seegi varsti lahti.

Klaup tõukas kolmandas voorus kuuli 12.72, parimaks jääb 13.22. Kolme alaga on ta kogunud 2677 punkti, hoiab neljandat kohta ja kaotab isikliku rekordi graafikule 48 silma.

Klaup saab teises voorus korralikult lisa - 13.22. Nüüd saab viimasel katsel riskida.

Avavoorus piirdub Klaup 12.38ga ja raputab pead - see ei ole tema tulemus.

Tundub, et enne võistlusi tehtud ajakava ei pea. Igatahes naiste seitsmevõistluse kuulitõuge on alanud.

Ajakava järgi peaksid võistlused jätkuma kell 16 kümnevõistluse kõrgushüppe ja seitsmevõistluse kuulitõukega.

Kuulitõuke järel hoiab Tšernjavski 2507 punktiga teist kohta, Mayeril on täpselt 200 punkti rohkem. Lillemets on 2446-ga seitsmes. Tšernjavski kaotab oma rekordigraafikule 22 ja Lillemetsa oma seeriale 81 punktiga ehk mõlemad püsivad jätkuvalt 8000 punkti graafikus.

Lillemetsale jääbki kuulitõukes kirja 14.01, see on juba märkimisväärne tagasilöök. Tšernjavski tegi hea ja ühtlase seeria: 14.70, 14.96, 14.91. Mayer üritas küll, kuid avavooru 16.20 jäi pikimaks tõukeks.

Siiski algas kuulitõuge varem. Avavoorus on Tšernjavski kirja saanud 14.70 ja teises 14.96. Mayer alustas 16.20 ja Lillemets 14.01ga.

Kümnevõistluse kuulitõuge peaks algama kell 10.30. Tšernjavski rekord sel alal on 15.13, Lillemetsal 15.00, Mayeril koguni 17.08.

Klaubi laeks jääb siiski kõrgushüppes 1.77, kahe alaga on ta kogunud 1935 punkti ja oma rekordi (6080) graafikule kaotab ta 29 silmaga.

Klaubil jääb 1.80-l veel viimane katse, kaks esimest on näidanud, et see pole täna võimatu.

Hästi! Klaup võtab 1.77 kolmandal katsel ära ehk siit miinuspunkte talle rekordiga võrreldes ei tule.

Klaup on 1.77 kaks korda maha ajanud.

Tšernjavski kaotab oma rekordseeriale 11 ja Lillemets 23 punktiga.

Mari Klaup on ületanud kõrgushüppes 1.74 ja jätkab hüppamist.

Kaugushüpe on läbi. Mayer kolmandas voorus juurde ei saanud, niigi juba isiklikku rekordit seitsme sentimeetriga parandanud Tšernjavski loobus. Tulemused: 1. Axel Hubert 7.41, 2. Mayer 7.40, 3. Tšernjavski 7.33, 8. Lillemets 7.15.

Mayeri kaugushüppe tulemus peaks olema kinnitamata andmetel 7.40. Tšernjavski hüppas kuuldavasti avavoorus 7.25 ja teises 7.33. Lillemetsal on kirjas 6.94. Ametlikku kinnitust neile tulemustele veel pole.

Teises voorus sai tulemuse kirja ka Mayer. Meie mehed hüppasid hästi, eriti rahulolev oli Tšernjavski. On juba ka üks põruja - Kasjonov sai kaugushüppes nulli. Tundub, et pikk reis on osutunud turismireisiks...

Kaugushüppes on esimene voor lõppenud. Meie mehed said tulemused kirja, tundus, et ka päris rahuldavad, teatame tulemused esimesel võimalusel. Mayer astus esimese katse üle.

Kaugushüpe on alanud.

Mari Klaup läbis 100 meetri tõkkedistantsi 13,89 sekundiga. Suvel isiklikku rekordit 6080 punktini viies oli ajaks 13,69. Alavõit 13,46-ga Annaelle Nyabeu Djapale.

Kell 8.10 algab kümnevõistluse kaugushüpe, seejärel kell 11 kuulitõuge, siis on paus, kõrgushüppega tehakse algust kell 16 ja esialgse kava järgi kaks tundi hiljem joostakse 400 meetrit. Vahepeal saame nautida ka naiste seitsmevõistlust.

Punktiseis 100 m jooksu järel: 1. Mayer 933, 2. Gletty 903, 3. Gado 883, 4. Lillemets 867, 10. Tšernjavski 827.

Isiklikke rekordeid püstitades sai Lillemets kirja 10,94 ja Tšernjvaski 10,98.

Alavõidu võtab Kevin Mayer 10,68 sekundiga. Tundub, et vigastused on unustatud. Talle järgnevad Makenson Gletty (10,81) ja Ruben Gado (10,90). Vanameister Aleksei Kasjanov alustab 11,13-ga, ei ole enam seda väledust temal.

Risto Lillemets alustas võistlust 10,97-ga ja Taavi Tšernvajsvki ajaga 11,15.

https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/ainulaadse-valjakutse-vastu-votnud-risto-lillemets-maailmarekordimees-korval-sunnib-pingutama?id=91850813

Tere, head spordisõbrad! Võistluspäev India ookeanis asuval Reunioni saarel peaks täna algama kell 7 kümnevõistluse 100 meetri jooksuga.