OTSEBLOGI | MM-normi jahtiv Õiglane liigub 8400 punkti kursil, Hausenberg alustas suurepäraselt

Õiglase isiklik rekord 8371 punkti pärineb 2017. aasta Londoni MM-ilt. Õiglase rekrodseeria: 11,08; 7.33; 15.13; 2.05; 49,58; 14,56; 42.11; 5.10; 71.73; 4.39,24.

Hausenberg ei ole täiskasvanute vahenditega seni suutnud korralikku kümnevõistlust kokku panna ning tema rekrodiks on kõigest 6451 silma. Samas tõdes ta hiljuti U23 EM-il kaugushüpes saavutatud neljanda koha järel, et Rakveres läheb ta ületama 8000 punkti piiri.

Doha MM-i norm, mis Eesti meestest on täidetud vaid Maicel Uibol ja Johannes Ermil on 8200 punkti. Isiklike rekordite summas on Hausenberg selleks teoreetiliselt võimeline, kuid tõenäolisemalt mõtleb MM-i peale Õiglane.