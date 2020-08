OTSEBLOGI | Kes triumfeerivad Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel? Üksi võistlev Lillemets alustas kümnevõistlust rekorditega ja liigub 8000 punkti suunas

KERGEJÕUSTIKU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

Risto Lillemets paneb kümnevõistluse kaugushüppe kolmandal katsel Kadrioru staadioni rõkkama - 7.22! See on ta isiklik rekord välistingimustes. Kahe ala järel on ta rekordiga (7853) võrreldes 90 punktiga plussis. "Olen rohkem valmis, kui Rakveres võisteldes, aga üksinda tegemine on päris väsitav," tunnistas Lillemets.

Risto Lillemets saab kümnevõistluse kaugushüppe teises voorus juurde - 7.01.

Naiste kettaheites kaitses tiitlit Kätlin Tõllasson (53.37), teiseks tuli Hanna-Maria Kupper (51.47) ja kolmandaks Kelly Heinpõld (42.58).

Meeste kümnevõistluses on alanud kümnevõistlus. Lillemets alustab 6.98-ga.

Naiste 100 m tõkkesprindi eeljooksudes olid kiiremad Kreete Verlin (13,53) ja Diana Suumann (13,57).

Lillemets liikus hiljuti Rakveres ka 8000 graafikus. Toona sai ta teivashüppes nulli. Jälgimiseks paneme kirja tollase seeria: 10,95; 7.06; 13.90; 2.00, 50,13; 14,62; 44.91. Mehe rekord on aga nagu öeldud 7853 ja selle tagas seeria: 11,32; 7.19; 13.79; 2.02; 50,30; 14,98; 41.50; 4.70; 61.72; 4.31,40.

Naiste seitsmevõistluses alustab Mari Klaup 100 m tõkkesprindis ajaga 13,69 (tuul +2,3).

Kümnevõistluses on siis selline harvanähtav lugu, et starti on tulnud üks mees - Risto Lillemets. Nii jooksiski ta 100 m täiesti üksinda. Aga hästi! Parandas sajandiku võrra isiklikku rekordit, saades ajaks 10,94 (tuul +1,6 m/s). Rekordi (7853) seeriaga võrreldes on Lillemets kohe avaala järel 83 silmaga plussis ehk jämedalt öeldes on alustanud 8000 punkti suunas liikumist. Meistritiitlit võiks väärata aga vaid katkestamine ja loodame, et seda ei juhtu.

Meeste tõkkejooksu lisajooksus näitasid mehed head minekut - Keiso Pedriks 14,02, Johannes Treiel 14,11. Finaaljooksus võime näha seega isegi aegu alla 14 sekundi.

Tervitused, Kadrioru staadionilt! Võistluspäev on algamas.

https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/eesti-meistrivoistluste-eel-uks-kumnevoistleja-salaparane-kanter-ja-vett-segavad-laskesuusatajad?id=90675219