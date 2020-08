OTSEBLOGI | Kes triumfeerivad Eesti kergejõustiku meistrivõistluste avapäeval? Kümnevõistluses on tšempion selge, aga kas kogub 8000 punkti?

KERGEJÕUSTIKU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

Kümnevõistluses on siis selline harvanähtav lugu, et starti on tulnud üks mees - Risto Lillemets. Nii jooksiski ta 100 m täiesti üksinda. Aga hästi! Parandas sajandiku võrra isiklikku rekordit, saades ajaks 10,94 (tuul +1,6 m/s). Rekordi (7853) seeriaga võrreldes on Lillemets kohe avaala järel 83 silmaga plussis ehk jämedalt öeldes on alustanud 8000 punkti suunas liikumist.

Meeste tõkkejooksu lisajooksus näitasid mehed head minekut - Keiso Pedriks 14,02, Johannes Treiel 14,11. Finaaljooksus võime näha seega isegi aegu alla 14 sekundi.

Tervitused, Kadrioru staadionilt! Võistluspäev on algamas.

