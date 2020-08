OTSEBLOGI | Kergejõustikuõhtu Pärnus: Pedriks tõusis Eesti kõigi aegade teiseks tõkkesprinteriks, Alver hüppas taas kaugele ja rahvusrekord noortelt väledatelt neidudelt

Ilm polnud Pärnus täna sugugi meeldiv: jahe, pisut vihmane ja tuuline. Tõenäoliselt polnuks põhjust tõkkesprindis vägevast tulemusest raporteerida, kui kohtunikud poleks sportlastele vastu tulnud. Sprindid viidi üle tagasirgele, joosti allatuult. Väga õige! Kohtunikud aitasid igati legaalselt tulemuste sünnile kaasa.

Hiljuti 110 meetri tõkkesprindis isikliku rekordi 13,91-ni viinud Keiso Pedriks tegi väga võimsa distantsi teise poole ja kärpis margist veel kaheksa sajandikku. Temast kiirem on olnud vaid Tarmo Jallai 13,62, tahapoole jäävad nüüd Andres Raja (13,84), Rene Oruman (13,88) ja Andrei Nazarov (13,88). Tõsi, viimast tulemust ei ole ametlikus edetabelis enam sees, kuid see on pigem tehniline probleem, mitte sisuline. Augusti lõpus pidanuks Pariisis toimuma EM. See jääb küll ära, kuid Pedriksi taset näitab see, et too norm (13,90) sai täidetud.

"Hooaja esimene jooks oli mul 14,17, siis mõtlesin, et see oli esimene jooks, võib tänavu ka midagi kiiremat tulla. Mingi hetk lõi seal 14,0 juures bloki ette, aga Balti matšil sain punni eest ära, nüüd olen kaks korda järjest alla 14 jooksnud," rääkis Pedriks. "Arvan, et tulemust on andnud see, et olen trennis stardiosaga rohkem vaeva näinud. Oleme rohkem seda kõike teinud, nüüd hakkas see ka vilja kandnud."

Head minekut näitas ka Kreete Verlin, viies isikliku rekordi 100 m tõkkejooksus 13,46-ni.

Ilmataat segas mõnel alal rohkem, teisel vähem. "Täna olin võib-olla ettevaatlik," tunnistas meeste kuulitõuke 19.11-ga võitnud Jander Heil, kes hiljuti viis isikliku rekordi 19.81-ni. "Võib-olla tegi vihm ringi natuke libedaks, aga igasugustes tingimustes tuleb suuta end kokku võtta. Rütm oli täna häiritud." 20-meetri-küsimusele vastas Heil nõnda: "Enesetunde poolest tunnen end hästi, kindlasti ei välista 20 meetrit, kuid kas selle tänavu ära realiseerin - aeg näitab."

Vigastuspausi järel tuli rajale talvel 60 m sprindis Eesti rekordi püstitanud Karl Erik Nazarov. Ta läbis 100 meetrit 10,76 sekundiga. See andis aga alles neljanda koha, kõige teravam oli Eesti meistri Henri Saia lõpp, ajaks 10,65, järgnesid Ken-Mark Minkovski 10,74 ja Tanel Visnap 10,75.