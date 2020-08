OTSEBLOGI | Kergejõustikuõhtu Pärnus: kas sünnib Eesti rekord? Mida suudavad Alver, Heil, Nazarov, Hausenberg ja Pedriks?

Noorte sportlaste palvel kavva võetud 4x100 meetri teatejooksus lähevad Eesti juunioride koondislased Ann Marii Kivikas, Triine-Marie Land, Eliise Anijalg ja Liisa-Maria Truupõld püüdma Eesti juunioride rekordit (47,12). Eriti head minekut on tänavu näidanud Kivikas, kes on läbinud 100 meetrit 11,87 sekundiga ja 200 meetri sprindis viinud Eesti juunioride rekordi 23,96-ni.

Meeste 100 meetri jooksus tuleb hooaja tippmarki püüdma talvel 60 meetri distantsil Eesti rekordi püstitanud Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 10,61). Eesti tänavuse hooaja parim aeg on Henri Sai poolt Eesti meistrivõistlustel joostud 10,53 sekundit. Võrdluseks meeste 60 m ajad, Nazarov 6,68, Sai 6,79. Stardis on ka kiire lätlane Janis Mezitis (isiklik rekord 10,55).

110 meetri tõkkejooksus on eeldatavad kiiremad Keiso Pedriks (isiklik rekord 13,91), Johannes Treiel (14,11) ja soomlane Valtteri Kallokulju (14,16). Meeste eesmärgiks on ka staadioni rekordi (13,94) alistamine. Naiste tõkkesprindis läheb kiiret aega jahtima Kreete Verlin.

Meeste 400 meetri tõkkejooksus on Pärnust pärit Eesti meistri Jaak-Heinrich Jagori (isiklik mark 49,37) tugevaimaks vastaseks lätlane Maksims Sincukovs (49,83), kes on seadnud sihiks Viktors Lacise 2001. aastal püstitatud Läti rekordi (49,60) ületamise.

Tuline võistlus tõotab tulla kaugushüppes. Meeste seas on Hans-Christian Hausenberg (isiklik rekord 7.91) tahtmist täis, et kaheksa meetri klubisse jõuda. Ukrainlase Sergei Nikiforovi Pärnu staadioni rekord (7.84) on samuti ohus. Naiste seas on publiku ootused üles kruvinud tänavu Eesti meistriks tulnud ja Ksenija Balta ühe sentimeetriga alistanud Tähti Alver (isiklik rekord 6.54). Head tulemust jahivad ka Aet Laurik (6.43) ja Merilyn Uudmäe (6.28).

Kuulitõukes on Eesti meistrilt Jander Heililt oodata 20 meetri piiri alistamist. Ootusteks on alust, sest noormees viis äsja isikliku margi 19 meetri ja 81 sentimeetrini.

Odaviskes saab näha äsja isikliku rekordi 55.77-ni nihutanud Mirell Luike.



Kergejõustikuõhtu Pärnus Märt Roosna: Tänase võistluse ajakava.