OTSEBLOGI | Kas Uibo, Õiglane ja Šadeiko kroonitakse viimasteks Euroopa meistriteks?

Eesti koondise juht Kristel Berendsen kinnitas, et Lutskis minnakse starti kõrgete sihtidega. "Kindlasti läheme võitma. Usun, et kui kõik koondislased teevad nii-öelda oma tulemuse ära, siis on see väga reaalne eesmärk. Meie koosseis on väga hea ja viimast korda peetavat võistlust oleks ju tore Euroopa meistritiitliga lõpetada," kommenteeris Berendsen.

Ajakava:

10.00 kümnevõistluse 100 m jooks

10.30 seitsmevõistluse 100 m tj jooks

10.55 kümnevõistluse kaugushüppe

11.25 seitsmevõistluse kõrgushüppe

13.00 kümnevõistluse kuulitõuge

17.00 kümnevõistluse kõrgushüpe

17.10 seitsmevõistluse kuulitõuge

18.50 seitsmevõistluse 200 m jooks

19.40 kümnevõistluse 400 m jooks

Eesti koondis EMil:

Mehed:

Maicel Uibo (rekord 8514 punkti, hooaja parim tulemus 8353 punkti)

Janek Õiglane (8371; 8050)

Kristjan Rosenberg (7950; 7950)

Risto Lillemets (7853; 7853)

Naised:

Grit Šadeiko (6280; 6162)

Mari Klaup-McColl (6023; puudub)

Kristella Jurkatamm (5519, 5143)

Hanna-Mai Vaikla (5356; 5100)

Konkurentidest on oma riigi koondiste eest väljas mitmed tiitlitega pärjatud sportlased: 2019. aasta Euroopa sisemeister Jorge Ureña Hispaaniast, mitmel tiitlivõistlusel medaleid võitnud kogenud ukrainlane Oleksiy Kasjanov, Pekingi olümpial hõbedale tulnud ja 2014. aasta Euroopa meistriks kroonitud ning veel mitmeid tiitlivõistluste medaleid võitnud valgevenelane Andrei Kravtšenko ja Berliini EMi pronksimees Vitali Žuk samuti Valgevenest.

Selle hooaja tulemuste põhjal on meestest suurima punktisummaga stardis Maicel Uibo (8353 punkti), üle 8000 punkti on sel hooajal küündinud veel Janek Õiglane (8050) ja hispaanlane Jorge Ureña (8123).

Naistest on sel hooajal enim punkte kogunud Grit Šadeiko (6162), 6000 punkti piiri on ületanud ka ukrainlanna Daryna Sloboda (6094).

