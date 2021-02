OTSEBLOGI | Kas Nazarov parandab taas Eesti rekordit? Millises hoos on Lillemets? Kes murrab viimasel hetkel EM-koondisse?

KÕIK TULEMUSED

Blogi alt leiate meistrivõistluste kohta kümme huvitavamat küsimust ja muud põnevat infot.

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused Suurepärase etteaste 60 meetri jooksu lisajooksus tegi Karl Erik Nazarov - 6,71. Tundus, et distantsi lõpus ei pannud ta ka kõike veel välja, igatahes jooks oli ilus ja lõtv. Teisena lõpetanud Tanel Visnap püstitas Eesti kurtide rekordi 6,98. Naiste 60 meetri lisajooksu võitis 7,61 sekundiga Kristin Saua, edestades Anna Maria Millendit (7,73). Käärt lisajooksus ei osalenud. Tervitused Lasnamäe spordihallist! Tänavu on seoses koroonaviirusega selline asi, et igal alal pääseb võistlema vaid kaheksa paremat sportlast. Seetõttu pole ka sprintides eeljookse, küll aga on lisajooksud. 60 meetri lisajooksud ongi kohe algamas, peatähelepanu Karl Erik Nazarovil ja Karoli Käärdil.

Põnevaid küsimusi jagub mõlemasse võistluspäeva. Valisime välja kümme huvitavamat.

1. Kas Karl Erik Nazarov jätkab rekordilainel? See 21-aastane välejalg on kuum. Esmalt püstitas tänavu Eesti rekordi 60 meetri tõkkejooksus (7,74), seejärel 60 meetri siledas sprindis (6,63). EM-il on ta otsustanud startida puhtas sprindis. „Edetabeli ja varasemate EM-ide põhjal võib öelda, et puhtas sprindis on suurem lootus kõrgetele kohtadele,” põhjendas Nazarov. Ta stardib Eesti meistrivõistlustel 60 m ja 200 m distantsil. „200 meetrit on enda jaoks huvitav näha, milleks olen võimeline.”

2. Mida suudab Jander Heil? Meeste kuulitõukes tundus esialgsete ülesandmiste põhjal, et kulla hind jääb tavatult tagasihoidlikuks, algselt ei olnud kirjas ei Kristo Galetat ega Jander Heili. Nüüd on viimane otsustanud kaasa lüüa. Tegu on Heili esimese võistlusega sel hooajal, seega tulemust ennustada on raske. Eelmisel talvel tõukas Indrek Tustiti hoolealune 19.39 ja suvel juba 19.81.

3. Kas Risto Lillemetsa vorm on läinud ülesmäge? Toruni sise-EM-il lööb seitsmevõistluses kaasa vaid üks eestlane, Tallinna rahvusvahelisel seitsmevõistlusel isikliku rekordi 6089 punktini viinud Lillemets. Ta testib vormi tõkkesprindis ja teivashüppes. Huvitav on näha, kuidas seis on võrreldes viimase mitmevõistlusega, siis läbis ta 60 m tõkkedistantsi ajaga 8,14 ja ületas teiba abil 5.01.

4. Kas Lilian Turban või Elisabeth Pihela? Naiste kõrgushüpe on tänavu erilise tähelepanu all, sest tegusid teevad kaks noort sportlast. Kui Martin Kutmani võistlusel jäid nad esikohta jagama isiklikke rekordeid tähistanud tulemusega 1.86, siis Eesti U23 meistrivõistlustel lisas Turban margile veel sentimeetri (1.87), Pihela laeks jäi 1.80. Parima isikliku rekordiga (1.92) osaleja on aga hoopis Grete Udras, tänavu on 32-aastasel naisel kirjas 1.74. Vaata, mida nad rääkisid Kutmani võistluse järel!

5. Kas Pedriks lööb üle Nazarovi rekordi? Keiso Pedriks on näidanud 60 meetri tõkkejooksus üles väga head stabiilsust, vahemikku 7,76-7,78 on tänavu jooksnud koguni neli korda. Seega poleks mingi ime, kui Nazarovi värske rekord 7,74 saab juba ületatud.

6. Mitu naist jooksevad 60 m tõkkesprinti 8,20 või kiiremini? Diana Suumann on tänavu saanud ajaks 8,17, jäädes Ksenija Balta Eesti rekordist vaid sajandiku kaugusele. Kreete Verlin viis oma margi 8,23-ni. Seega pole võitja nimi kantslist maha hüütud ja ka Balta rekord on ohus. Euroopa edetabelis on Suumann 32. ja Verlin 48.

7. Kas Ksenija Balta on jätkuvalt Eesti kaugushüppe valitsejanna? Rohkem kui tosin aastat on Balta olnud moeloojaks ja ta on olnud paljude tänaste noorte tippude iidoliks. Samas suvel pidi ta Eesti meistrivõistlustel leppima hõbedaga (võitis Tähti Alver 6.54-ga) ja ka eelmist sisehooaega ei lõpetanud ta edetabelijuhina (vaid hoopis Aet Laurik 6.43-ga). Sel alal on saavutatud Eesti mõistes väga hea tase ja kõik need naised tulevad meistrivõistlustel võistlema.

8. Mitu medalit teenib Uudmäede pere? Merilyn ja Jaak Joonas Uudmäe on soosikud kolmikhüppes, lisaks tuleb nendega tõsiselt arvestada ka kaugushüppes.

9. Kes teeb kuldse duubli? Individuaalselt kahe kulla teenimine on reeglina jõukohane olnud pigem jooksjatele, teinekord ka hüppajatele. Kelly Nevolihhin, Jekaterina Patjuk, Kreete Verlin, Karl Erik Nazarov, Olavi Allase, Jaak Joonas Uudmäe – kas ja kes neist saab kaela kaks kulda?

10. Kas keegi hüppab viimasel hetkel veel EM-i rongile? Nüüd on viimane võimalus, siiani on koha taganud 12 sportlast, aga neist on paljud eri põhjustel loobunud (Johannes Erm, Maicel Uibo, Janek Õiglane, Henri Sai). Karoli Käärt on oma 60 meetri rekordi timminud juba 7,45-ni, normist lahutab teda viis sajandikku. Tingimata ei peagi EM-ile saamiseks täitma normi, ka hea koht edetabelis võib viia Toruni.

***

Sprindi esinumber Õilme Võro meistrivõistlustel tagareie kõõluse põletiku tõttu ei stardi, küll aga usub ta, et saab võistelda Toruni EM-il. Tippudest jäävad eemale ka Henri Sai ja Hans-Christian Hausenberg.