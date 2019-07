OTSEBLOGI | Kas maailma edetabeli juht Magnus Kirt võidab Monaco Teemantliiga etapi?

Teemantliigas astub kell 20.30 võistlustulle odaviskaja Magnus Kirt, kes jättis teisipäevase Luzerni jõuproovi riskide vältimiseks vahele. Konkurentsi pakuvad talle tugevad sakslased Thomas Röhler (rekord 93.90) ja Andreas Hofmann (92.06), tšehh Jakub Vadlejch (89.73) ning teised. Vormi testib odaviskes ka kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer (71.90).

Üks Teemantliiga võistlus peeti juba eile. Naiste kolmikhüppe võitis 14.98ga Yulimar Rojas (Venetsueela).

Lisaks meeste odaviskele on täna Teemantliigas mitmeid teisi huvitavaid võistlusi, näiteks näeme, millisesse vormi on kerkinud Maicel Uibo abikaasa Shaunae (võistleb 200 meetri jooksus), mida suudavad 100 meetri sprindis ameeriklane Noah Lyles ja Justin Galtlin ning 1500 meetri jooksus norralased Jakub ja Filip Ingerigtsen. Väga esinduslik on ka meeste kolmikhüppe stardinimekiri: Will Claye (18.14), Christian Tayler (18.21) ja Pedro Pablo Pichardo (18.08).

U23 EM-i saab jälgida otsepildis Euroopa kergejõustikuliidu kodulehe vahendusel. Teemantliigast teeb ülekande TVPlay Sports. Delfi kajastab sündmusi otseblogis.

Teemantliiga ajakava, stardinimekirjad ja tulemused.

U23 EM-i ajakava, stardinimekirjad ja tulemused.