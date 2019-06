OTSEBLOGI | Kas Kirt saab täna olümpiavõitjatest ja uuest tipptegijast jagu? Kirt: "Üks arvestatav konkurent on juures."

Kas tänavu hooaega 89.33 ja 87.65-ga ning kahe veenva võiduga alustanud Kirt jätkab esikoha lainel? Soomes on tal vastas nimekad mehed, teiste hulgas ka olümpiavõitjad Thomas Röhler (rekord 93.90, hooaja mark 86.39) ja Keshorn Walcott(90.16; 81.68). Samas kõige kaugemale on oda tänavu vastastest visanud hoopis Saksamaa uus kõlav tegija Bernhard Seifert. Mullu viskas 26aastane Seifert veel 85.17, tänavu on ta rekordi viinud juba 89.06-ni.

„Ta on see hooaeg täitsa okei katseid teinud ka eelnevatel võistlustel, see oli juba kolmas kord, kui isiklikku rekordit parandas. Kõva vend! Paavo Nurmil näeme ja pistame rinda. Ma arvan, et väga arvestatav konkurent,” lausus Kirt videointervjuus pärast üle-eelmisel nädalal saadud võitu Gustav Sule memoriaalil.



Kaks eestlast on võistluse juba lõpetanud. Eerik Haamer teenis teivashüppes 5.14-ga teise koha, võidumees Tommi Holttinen ületas 5.36. Kõrgushüppaja Grete Udras piirdus vaid ühe õnnestunud katsega kõrgusel 1.75, 1.79-st ta enam jagu ei saanud.