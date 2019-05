OTSEBLOGI | Kas hooaega imeliselt alustanud Magnus Kirt purustab Tartus 90 meetri joone?

Reedel, 31. mail toimub Tartus, Tamme staadionil legendaarse odaviskaja Gustav Sule mälestuseks juba 55. korda rahvusvaheline kergejõustikuõhtu. Eesti pikima traditsiooniga staadionivõistlus tõotab tulla Gustav Sule vääriline, sest ootused on kõrged nii meeste kui naiste odaviskes.

Meeste odaviskes astub Tartu publiku ette Eesti rekordimees ja möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Magnus Kirt. Äsja Soomes hooaja avavõistlusel visatud suurepärane tulemus 89.33 annab alust loota, et Tamme staadionil võib sündida Eesti rekord, mis esmakordselt kandub üheksakümne meetri joone taha. Tartlastel on põhjust reedel staadionil kohal olla, sest eelmisel aastal sündis just samal võistlusel Kirdi esimene Eesti rekord 88.45, mis pani mehe püssi paukuma terveks hooajaks. Korraldajad on pannud välja eripreemia nii Eesti rekordi (89.75), kui mälestusvõistluste rekordi ületamise eest. Viimane kuulub 1998. aastast soomlase Aki Parviaineni nimele 90 meetri ja 88 sentimeetriga ja oli tollal Soome rekordiks. Oma viskekindlust soovib algavaks hooajaks Tartust leida Tanel Laanmäe (isiklik rekord 85.04). Lisaks meie kahele paremale on kohal Valgevene esindaja Pavel Mialeshka (85.01), Oleksandr Nychyporchuk (81.80) Ukrainast ja 20-aastane tulevikumees Vladislav Paljunin (78.77) Uzbekistanist.