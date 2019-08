OTSEBLOGI JA -PILT | Nool ja Kelly tõid Eestile VEM-il kolmandad kohad. Kas edu Sloveenia ees suudetakse hoida?

Pühapäev

15:55 M teivashüpe (Robin Nool) 3. 5.20

16:15 M vasaraheide (Adam Kelly) 3. 65.27

17:45 N 100 m tj (Kreete Verlin) 6. 14,20

17:50 M kolmikhüpe (Jaak Joonas Uudmäe)

18:00 M kettaheide (Martin Kupper)

18:05 M 110 m tj (Keiso Pedriks)

18:15 N kuulitõuge (Kätlin Piirimäe)

18:20 M 800 m (Rasmus Kisel)

18:30 N 1500 m (Liina Tšernov)

18:45 M 3000 m tak (Kaur Kivistik)

19:05 N kõrgushüpe (Grete Udras)

19:08 N 200 m (Kreete Verlin)

19:20 M 200 m (Ken-Mark Minkovski)

19:30 N kaugushüpe (Ksenija Balta)

19:35 N 5000 m (Kaisa Kukk)

20:00 M 3000 m (Olavi Allase)

19:40 N odavise (Gedli Tugi)

20:20 N 4 x 400 m (Helin Meier, Annika Sakkarias, Liina Tšernov, Marielle Kleemeier, Liis Roose)

20:40 M 4 x 400 m (Karl Erik Nazarov, Jaak-Heinrich Jagor, Erik Jagor, Marek Niit, Rivar Tipp)

Kergejõustiku võistkondlik EM

Kettaheites hoiab Martin Kupper avavooru järel 62.05ga teist kohta, 63.22ga juhib austerlane Lukas Weisshaidinger.

24 ala järel juhib Eesti Sloveenia ees 14 punktiga.

Kreete Verlin magas 100 meetri tõkkejooksus stardi maha ja sai 14,20ga kuuenda koha. Ta reaktsiooniaeg oli 0,243 sekundit. Kokkuvõttes suurt kaotust prognoositust ei tulnud, vaid ühe sportlase oleks võinud ideaalis veel ära võita, edasi olid vahed juba suured.

Jagame teiega ägedat tabamust, mille Horvaatias viibiv Marko Mumm sai eile meeste teatesprindist.

Nool toob teivashüppes Eestile 5.20ga kolmanda koha punktid. Lätlane Mareks Arents ja Küprose mees Nikandros Stylianou on ületanud 5.50. Esikoha saanud Arents ründas lõpuks isegi kõrgust 5.81 - tulutult. Ehk Nool tõi enda võimetele kohta maksimumi ära. Lisaks meenutame, et Sloveenia sai teivashüppes nulli.

Eesti teenis vasaraheites lõpuks kolmanda koha punktid. Punktiseis 22. ala järel.

Kahju! Noole laeks jäi täna 5.20.

Samal ajal on Nool kahel korral kõrguse 5.30 maha ajanud.

Kelly parandas viimases voorus veelgi tulemust ja sai kirja 65.27. Hetkel hoiab ta kolmandat kohta vasaraheites.

Kõrguse 5.30 Nool avakatsel ületada ei suutnud.

Kindel liider on Küprost esindav Alexandros Poursainidis, kes põrutas kolmandas voorus hooaja tippmargi 71.06.

Kelly parandas kolmandal katsel oma tulemust ja heitis 64.30, millega ta paikneb hetkel kolmandal kohal.

Nool ületas avakatsel kindlalt kõrguse 5.20.

Nool on jätnud teivashüppes kõrguse 5.10 vahele.

Kelly teises voorus tulemust kirja ei saanud.

Esimese vooru järel hoiab Kelly vasaraheites neljandat kohta.

Nool seadis algkõrguseks 5 meetrit, mille ta ka esimesel katsel ületas.

Adam Kelly sai avakatsel kirja 61.34, millega ta on hetkel kolmas.

Ühtlasi on alanud meeste vasaraheide, kus Eestit esindab USA-s kasvanud Adam Kelly.

Robin Nool veel ühtegi katset teinud pole teivashüppes.

Hetkeseisuga Eesti lähimaks konkurendiks olnud Sloveenia sai teivashüppes nulli, kui algkõrguse 4.65 ajas kolmel korral ümber Ambroz Ticar.

Kuigi Eesti juhib, siis võidusoosikuks tuleb jätkuvalt pidada Sloveeniat. Sportlaste isiklike rekordite põhjal tehtud prognoos ütleb, et enne teatejookse peaks Sloveenia juhtima (7 punktiga) ja 4 x 400 meetri tiimid peaksid neil olema paremad. Aga eile suutsid eestlased prognoosi edestada, kui täna jätkatakse eneseületustega ja libastumisi välditakse, siis on kõik võimalik.

Selline on punktiseis otsustava päeva eel.

Tervist, kergejõustikusõbrad! Kohe-kohe on algamas EM-i teine päev, mida Eesti alustab liidrikohalt!

lima600: Super hästi! Homme tuleb kadunud poeg Adam Kelly ja CO ja jätkavad lammutamist sealt, kus täna pooleli jäi.

krista: väga tubli esitus meie omadelt-)

Bolt: Sprindimaad: 1. JAMAIKA 2. EESTI 3. ...

xraM: Aplaus meie sprinteritele! Mehed tegid oma töö samuti hindele 5+

Avapäeva järel teeb punktiseis meele heaks: 1. Eesti 185, 2. Sloveenia 179, 3. Läti 165.

Mehed tegid sama - võitsid teatesprindis oma jooksu ja olid kokkuvõttes teised. Eesti rekordit siiski ei sündinud, aeg 40,05. Kvartetti kuulus Hausenberg, Karl Erik Nazarov, Ken-Mark Minkovski ja Henri Sai.

Oi jummel: Esimene jooks oli küll paras puterdamine paljudelt meeskondadelt....

Võib-olla kirjutasin segaselt. Balta tõstis Eesti esimeseks oma jooksus, teises jooksus oli Küpros kiirem.

huvitav: kuidas Balta oli esimene, aga naiskond ikkagi teine!?

Hausenberg ei jäänud tulemusega rahule, kuid kolmanda koha punktid on kotis.

Ilusate tulemuste taustal on Eesti tõusnud esimeseks.

Viljar Tammeleht: NAISTELT PERFEKTNE JOOKS!!!!! ISEGI USA KOONDIS EI SUUDA PULKA NII HÄSTI EDASI ANDA :D

xraM: Tüdrukutelt 4x100's imeline jooks :)

4 x 100 meetri teatejooksus sünnib Eesti rekord - 44,71. See annab Küprose järel teise koha. Super! Autoriteks Õilme Võro, Kreete Verlin, Karoli Käärt ja Ksenija Balta. Balta lõpp oli eriti võimas, tõstis Eesti oma jooksus esimeseks.

Eesti on 17 ala järel tõusnud teiseks, Sloveenia on vaid 7 punkti kaugusel!

Hooaja tippmark ja teine koht - hea töö, Karl Lumi.

Hea etteaste Kätlin Tõllassonilt, kes kaotas vaid kahekordsele olümpiavõitjale.

Tiidrek Nurme toob 5000 meetri jooksus teise koha. Aeg oli 14.30 kanti.

Karl Lumi on teisel katsel ületanud 2.21 ja ründab kõrgust 2.24. Teine koht on tagatud.

Lumi jätkab kõrgushüppes veatut seeriat ja on ületanud ka 2.18.

Eesti on 15 ala järel langenud neljandaks.

Nagu lubatud sai: Perkovic näitas teises voorus oma tegelikke võimeid ja põrutas kodupubliku rõõmuks 68.58!

Joanna Ardelilt 3000 meetri takistusjooksus kuuenda koha punktid ehk isegi veidi rohkem kui rekordite põhjal oodata võis.

Kaugushüppes hoiab Hans-Christian Hausenberg avavooru järel 7.50ga kolmandat kohta. Kõrgushüppes on Karl Lumi ületanud 2.10 ja jätkab hüppamist. Naiste kettaheites on Kätlin Tõllasson teises voorus heidetud 55.73ga teine, kusjuures kaotab hetkel olümpiavõitja Sandra Perkovicile vaid nelja meetriga. No küll 70-meetri-naine oma tulemuse ära teeb.

14 ala järel on Eesti kolmas, Sloveenia kipub eest ära libisema.

Rivar Tipp oli kokkuvõttes seitsmes.

Bob: Bertemes tõukas nädala eest rahvusrekordiks 22.22, aga seda pole vist korraldajatel teada veel :)

Rivar Tipp sai meeste 400m esimeses jooksus isikliku rekordiga 47,61 võidu! Teine jooks on veel ees.

Üldseis 13. ala järel. Eesti tõusis teiseks, aga konkurendid on lähedal!

Vahepeal on tulnud ka meeste 1500m jooksu tulemused ja Kaur Kivistikule kolmas koht.

Meier sai naiste 400m jooksus kokkuvõttes seitsmenda koha.

Meier võitis oma 400m jooksu ajaga 55,52, mis on tema senise hooaja parim tulemus. 400m eeldatavalt tugevam jooks on siiski veel ees.

Tšernov tegi tugeva lõpu ja sai kolmanda koha, ajaks hooaja uus tippmark 9.22,17. Eestile 10 lisapunkti!

Parasjagu on käimas naiste 3000m jooks, eestlastest stardis Liina Tšernov.

Naiste kolmikhüppes jäi Merilyn Uudmäe kolmandaks tulemusega 13.56.

Oleme veel võlgu meeste 1500m jooksu tulemused, kus võistles eestlastest Kaur Kivistik, aga paraku ajavõtusüsteem veel aegu ei näita.

Seppo: Kordusest oli näha, et Kirdi parima katse ajal seisid kohtunikud 60 m joone juures ja suur oli nende üllatus kui keegi 80 meetri kanti viskas :)

Galeta laeks jäi 19.57 ja kolmas koht. Võidutses Bertemes uue rahvusrekordiga 21.62!

Siim: Meeletu trügimine 1500 ikka käis, mõni mees tuli rohkem poksima kui jooksma. Sealt tuleks küll paar tükki maha võtta.

Eesti paikneb üldarvestuses 3. kohal.

Kirt ei saanud ka viimasel katsel tulemust kirja ehk tema laeks jääb täna 81.47. Eestlasele siiski kindel alavõit ja Eesti teenis juurde 12 punkti.

Kelly Nevolihhin sai 800m jooksus ajaga 2.08,79 7. koha.

Galeta parandas kuulitõukes teisel katsel tulemust (19.57), aga on langenud kolmandaks. Võimsa tulemusega 21.12 on läinud liidriks Bob Bertemes, teine on Filip Mihaljevic (21.03).

Oda: Tuuleolud ei ole Kirdile vist väga meeldivad hetkel. Väga kiiresti tuleb oda alla

Kirt pole vahepeal juurde saanud, kuid püsib kolme vooru järel 81.47ga esikohal.

Nii tõesti oli, Henri Saia ja teisi küpsetati 100 m eel korralikult. Sai oli lõpuks 10,95ga kaheksas.

Niit: Naeruväärne korraldus 100m A finaali jooksjaid küpsetati 15 minutit.

Kuulitõukaja Kristo Galeta saab avavoorus kirja 19.09 ja vähemalt hetkel on liider.

Odaviske seis avavooru järel.

Tero Pitkamägi: Odaviskes vist ainult Kirdi viset näidataksegi. 😁😁

Üldseis nelja ala järel.

Kirt viskab avavoorus 81.47 ja edestab järgnevat 13,5 meetriga.

Kolmikhüppes hoiab Merilyn Uudmäe 13.35ga kolmandat kohta.

Viis meest on juba oda visanud, kuid 70 meetrit pole veel kätte saadud.

Karoli Käärt ei suuda 2,2-meetrises vastutuules peetud 100 meetri jooksus enamat kui 12,44. Nõrgemas jooksus jäi selja taha vaid grusiin, kokkuvõttes 11. koht.

Ütleme nii, et Magnus Kirdil pole täna liiga palju tugevaid konkurente.

Kolme ala järel on Eesti ilusti suures mängus sees.

Ilusti lõpuni võidelnud Jagor püstitab 400 meetri tõkkedistantsil oma hooaja tippmargi.

Mülla toob teivashüppes 3.85ga tubli 4.-5. koha.

Punktiseis kahe ala järel.

Liis Roose on 400 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi lähedase aja 59,86ga viies.

Mülla ületab 3.85.

Müllab ületab 3.75 ja jätkab hüppamist.

100 meetri B-jooksus on meie teatevõistkonna liikmed Õilme Võro ja Annika Sakkarias saanud kirja ajad 12,10 ja 12,93.

Marleen Mülla on teivashüppes ületanud 3.55, kuid 3.75 ajas ta esimesel katsel maha.

Suurim fänn: Sellise nutuse näoga ei saagi kaugele heita.Kalev

Anna Maria Orel teeb viimases voorus pikima heite, Eesti alustab EMi neljanda kohaga, maksimaalsed 12 silma lähecad Lätile.

Orel 61.66. Ei ole seda õiget minekut meie rekordinaisel, samas pole hullu, jätkuvalt neljas. Ilmselt pääseb ka lõppvooru.

Süsteem on selline, et kõigil on kolm katset ja neli esimest saavad ka neljanda.

Orel heidab teises voorus 61.93, koht endiselt neljas.

Orel saab avavoorus kirja 60.90 ja on esialgu neljas.

Tere, kergejõustikusõbrad! Võistlus on kohe algamas, esimesed alad on naiste vasaraheide ja teivashüpe. Loodame, et Anna Maria Orel toob Eestile kohe kõrged punktid ära.

