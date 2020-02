OTSEBLOGI JA -FOTOD | Võro andis tormihoiatuse: kas finaalis puruneb Balta Eesti rekord? Hausenbergilt ilus rekord teivashüppes

EESTI TALVISED MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

Nüüd antakse stardipauk naiste 60 m finaalile...

Jander Heil viis kuulitõukes isikliku rekordi 19.17ni ja võttis kindla võidu. Karl Koha tõukas 17.00 ja vanameister Raido Kalbach 16.42.

5.42 on Hausenbergile selgelt liiga palju, kuid mitmevõistleja võib väga rahule jääda. Isiklik rekord 5.30 ja esikoht! Eerik Haamrile jäi kirja 5.15 ja kolmas oli 5.05ga Risto Lillemets.

Põnevat duelli sai näha meeste 400 meetri jooksus, kuid rekordimees Marek Niit suutis lõpus siiski kuldmedali endale näpsata. Niidu aeg 48,49, pikalt juhtinud Lukas Lessel oli vaid neli sajandikku aeglasem, pronks 49,38ga Rivar Tipule.

Naiste kõrgushüppes sai võidurõõmu tunda Lilian Turban (1.82), hõbe Grete Udrasele (1.79) ja pronks Annika Teskale (1.73).

Hausenberg paneb latile 5.42, mis oleks Eesti noorsoo rekord.

Meeste kolmikhüpe: 1. Jaak Joonas Uudmäe 15.18, 2. Viktor Morozov 14.52, 3. Igor Andrejev 14.19.

Hausenberg ületab ka 5.30! Juba enne seda katset oli ta meistritiitli kindlustanud.

Meeste kuulitõukes viis Jander Heil isikliku rekordi 19.17-ni ja tema möirgamist on kogu Lasnamäe spordihall hetkeks täis.

Hausenberg ületab ka 5.20 ja kordab sellega isiklikku rekordit.

Haamer ületab 5.15 teisel katsel ja tõuseb taas teivashüppe liidriks.

Teivashüppes on 5.05 ületanud Hausenberg ja Lillemets, Haamer jättis selle kõrguse vahele.

See nägu ütleb kõik. Marielle Kleemeier on saanud hakkama vägeva pingutusega ja on tulnud Eesti meistriks. Ajad: 1. Kleemeier 55,59, 2. Liis Roose 56,36, 3. Kristel Luik 59,27.

Meeste teivashüppes on viis meetrit siiani ainsana ületanud soosik Eerik Haamer. 4.90 on kirjas Risto Lillemetsal ja Hans-Christian Hausenbergil.

Meeste 1500 meetri jooksus käis oma trumbi kõige paremini välja Mark Abner, kes spurtis üks ring enne lõppu ja võttis magusa võidu. Abnerile (3.58,92) järgnesid Olavi Allase (4.00,05) ja Karel-Sander Kljuzin (4.00,78).

Kolmikhüppes jäi naistele 13 meetri joon alistamatuks. Merilyn Uudmäe hüppas oma hooaja margiks 12.80, Johanna Soover sai kirja 12.40 ja Annabel Luuk 12.23.

Naiste 1500 meetri jooksus võidutses Kelly Nevolihhin (4.52,39), talle järgnesid Katrin Zaitseva (4.53,37) ja Katrina Stepanova (4.54,12).

Väikeseks spikriks ka võistluste tänane ajakava.

Naiste kuulitõukes sai ala valitseja Kätlin Piirimäe ootamatult napi võidu. Ta tõukas 14.47, Monica Vainola 14.13. Pronks Valeria Radejevale 13.57ga.

Meeste 60 m eeljooksudes olid kiireimad Henri Sai (6,85), Hans-Christian Hausenberg (6,86) ja Ken-Mark Minkovski (6,88). Hiljuti Eesti rekordi 6,68-ni viinud Karl Erik Nazarov sel alal kaasa ei tee, tema osaleb tõkkesprindis ja 4 x 400 meetri teatejooksus.

Tervitused Lasnamäe spordihallist! Võistlused on alanud ja rõõm on teatada heast tulemusest. Õilme Võro viis 60 m eeljooksus isikliku rekordi 7,38 sekundini, jäädes Ksenija Balta Eesti rekordist vaid üheksa sajandiku kaugusele. Kas finaalis näeme uut rekordit? Võro parandas oma marki kahe sajandiku võrra ja tundus, et päris lõpuni ei pingutanud. Balta nimel olev Eesti rekord on 7,29, Võrost kiirem on olnud ka Katrin Käärt (7,30).