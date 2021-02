OTSEBLOGI JA FOTOD | Kas Balta rekord puruneb? Tõkkesprinterid näitasid kiireid aegu, Hausenbergi vorm on terav

Delfi sporditoimetus pakub võistlusele mõeldes välja viis põnevat küsimust:

1. Kas Õilme Võro saab jagu 60 meetri sprindis Eesti rekordist? Ksenija Balta mark on 7,29, Võro jooksis mullu 7,34. Võrole pakub täna konkurentsi Karoli Käärt (rekord 7,51).

2. Kas lisandub sise-EM-i normitäitjaid? Näiteks naiste 60 meetri tõkkesprindis võivad õnnestumise korral normist (8,25) jagu saada nii Diana Suumann kui ka Kreete Verlin. Esimesel on norm mullusest täidetud, teisel mitte.

3. Kui kaugele maandub Tähti Alver? Suvel Eesti meistrivõistlustel Baltat edestates hüppas Alver 6.54. EM-normid on väljakualadel väga krõbedad, kaugushüppes koguni 6.80.

4. Millises vormis on Hans-Christian Hausenberg? Ta lööb kaasa tõkkesprindis ja kaugushüppes. Nädalavahetusel osaleb Hausenberg Tallinnas rahvusvahelisel mitmevõistlusel, mees on seadnud endale sisehooaja põhisihiks EM-ile jõudmise.

5. Kas Elisabeth Pihela või Lilian Turban? Naiste kõrgushüppes on oodata põnevat duelli noorte sportlaste vahel, Pihela on hüpanud sees 1.85, Turban 1.82, väljas on mõlemal kirjas 1.85.

Martin Kutmani mälestusvõistluse ajakava:

17:00 AVAMINE

17:00 Teivashüpe (N)

17:05 60m tõkkejooks (N)

17:25 60m tõkkejooks (M)

17:45 Kaugushüpe (N)+(M)

17:55 Kõrgushüpe (N)

18:05 Kõrgushüpe (M)

18:45 Kolmikhüpe (N)

19:15 60m jooks (N)

19:25 60m jooks (M)

19:50 400m jooks (N)

20:00 400m jooks (M)



Martin Kutmani mälestusvõistlus Karl Lumi võitis meeste kõrgushüppe 2.07ga. Lilian Turban ületab 1.86! Ja Elisabeth Pihela samuti! Mõlemal on isiklikud rekordid kirjas - vägev! Lisaks parandas Pihela Eesti U18 rekordit. 1.88 jääb mõlemal täna ületamatuks. Neiud jäid esikohta jagama. Kaugushüppes keegi juurde ei saa, Alver võitis naiste hulgas 6.25 ja Hausenberg meeste seas 7.67ga. Naiste kõrgushüppes on nii Turban kui ka Pihela ületanud 1.80. Kaugushüppe viiendas voorus parandas Alver oma tulemust - 6.25. Meeste hulgas on esikolmik järkuvalt sama: 1. Hausenberg 7.67, 2. Uudmäe 7.64, 3. Kutberg 7.49. Rain Kask on hüpanud 7.33. Marleen Mülla võidutulemuseks teivashüppes jääb 3.91, kõrgus 4.06 täna ei alistunud. Tähti Alver sai kolmandas voorus kirja juba korraliku tulemuse - 6.21. Jaak Joonas Uudmäe hüppab isikliku rekordi 7.64 ja tõusis teiseks. Senist marki nihutas ta 14 sentimeetri võrra. Hausenberg alustab kaugushüpet 7.67-ga, Henrik Kutbergil on kirjas 7.49. Tähti Alveril on kahe vooru järel tulemuseks 5.94. Hausenbergi võiduaeg 60 m tõkkejooksus on 7,98. Pole paha vorm! Teine oli Jakob Ristimets (8,29). Naiste 60 meetri tõkkejooksu võitis Diana Suumann ajaga 8,26 sekundit, Kreete Verlin oli 8,30ga teine ja ta kordas oma isiklikku rekordit, Anna Maria Millend oli 8,56ga kolmas. EM-normist jäi veel neljandal tõkkel juhtinud Verlinil puudu viis sajandikku, Suumannil on see juba varem täidetud. Tervitused Tartu ülikooli spordihallist! Toome olulisemad sündmused teieni nii sõnas kui pildis. Jääme heade tulemuste ootele!