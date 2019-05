OTSEBLOGI ja FOTOD | Kahest kaks! Magnus Kirt näitas ka Tartu publikule väga ilusat odakaart

Kirt tuli Tartusse veidi ebamäärases seisus: Soomes toimunud hooaja avavõistluse järel, kus ta viskas 89.75, oli õlg jäänud veidi kangeks ja esmaspäeval pidi ta trennis odaviskest loobuma, toonust hoidis ta topispalli ja kuuli loopides. Seetõttu oli tänane võistlus kompiv ja tulemus edenes aja jooksul. Kirt alustas 80.97-ga, siis viskas 83.92, 84.57, 82.49 ja seejärel koguni 87.65. Kuuendast katsest ta igaks juhuks loobus.

"Soome võistluse järel kõik küsisid, kas jäin terveks, nüüd ei julge enam ära sõnuga," ütles Kirt muiates. "Õlg oli väsinud, päris 100 protsenti ei olnud. Alustasin rahulikult, kompisin piire, et mida õlg lubab teha. Vaimselt oli natuke raske ka nii võistlema tulla, et viimasel visketrennis oda visata ei saanud. Aga selle 87 meetri viskel ma muidugi enam kuskilt tagasi ei hoidnud. Järgmise võistluse teen 11. juunil Soomes, usun, et 12 päeva on taastumiseks piisav aeg."

Gustav Sule memoriaal

Märt Roosna: Käib ka kaugushüppe, liidriks 7.52-ga Hans-Christian Hausenberg.

Märt Roosna: Kirt tõmbab sellega võistlusele joone alla, loobudes viimasest viskest. Võimas algus hooajale: avavõistlusel 89.33 ja nüüd 87.65. Teise koha sai Valgevene sportlane Pavel Maleška - 80.56. Rohkem 80 meetri joone ületajaid ei olnud, Tanel Laanmäe loobus võistlusest säärevaevuse tõttu.

Märt Roosna: Kirt kõmmutab viiendas voorus 87.65!

Märt Roosna: Kirt viskab neljandas voorus 82.49. Tundub, et täna seda kõige teravamat minekut pole. Aga odavise on ettearvamatu ala, ootame lõpuni.

Märt Roosna: Naiste 1500 m jooksu võitis Kelly Nevolihhin 4.30,13ga. Kaasa tegi ka noor talent Luna-Aleksandra Lagoda, kes oli nelja osavõtjaga võistluses viimane, ajaks 5.03,37.

Märt Roosna: Teivashüppes jääb Eerik Haameri võidutulemuseks 5.21, 5.41 seekord ei alistu.

Märt Roosna: Nüüd nõuti odaviskepaika võistluste arsti.

Märt Roosna: Hoiame ka teistel aladel silma peal. Üllatus sündis 400 meetri jooksus, kus Karl Erik Nazarov sai jagu rekordimehest Marek Niidust. Samas võib-olla see polegi üllatus. Igatahes Nazarov viis rekordi 48,11 sekundini, Niit sai ajaks 48,51. Võitis staadionirekordi 47,08ni viinud ukrainlane Aleksei Pozdnjak.

Märt Roosna: ...84.57. Samm-sammult paneb Kirt juurde ja läheneb 85 meetri joonele. 90 meetrit eraldi maha märgitud ei ole.

Märt Roosna: Kirdi kolmas katse...

RKBB: Kas tuleb ka jooksualade tulemusi jooksvalt või keskendute ainult odaviskele ?

Märt Roosna: Kirdi teine katse on juba selgelt parem - 83.92.

Märt Roosna: Meeste kuulitõuke võitiski Kristo Galeta 19.71ga.

Märt Roosna: Magnus Kirt viskab avavoorus 80.97.

Märt Roosna: Ja läheb lahti - meeste odavise! Magnus Kirt on kohal ja valmis viskama.

Märt Roosna: Kristo Galeta tõukab teises voorus kuuli 19.71.

Märt Roosna: Naiste odaviskes võitis 53.71ga Mirell Luik.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksus oli väledaim Hanna Platitsina (13,28), eestlannadest aga Kreete Verlin (13,85).

Märt Roosna: Johannes Treiel (keskel) sai 110 meetri tõkkejooksus kirja aja 14,31. Keiso Pedriks oli sai ajaks 14,69. Vormi kontrollis ka mitmevõistleja Kristjan Rosenberg - 14,88.

Märt Roosna: Jaak Joonas Uudmäe hüppas kolmikut 15.53, Merilyn Uudmäe parimaks jäigi 12.53. Naiste võistluse võitis 13.46ga valgevenelanna Irina Vaskovskaja.

Märt Roosna: Uudised loobumistest jätkuvad, naiste odaviske tutvustamisel ei olnud kahjuks Eesti rekordinaist Liina Laasmad. Tuleb välja, et temagi on külmetunud, kuid asi pole tõsine, kolmapäeval kavatseb ta võistelda Soomes.

Märt Roosna: Publiku hulgas on ka vähemalt kaks olümpiavõitjat - Erki Nool ja Jaak Uudmäe.

Märt Roosna: Naiste teivashüppe võitis 3.66ga Marleen Mülla. Eesti rekordinaine Reena Koll loobus võistlusest haiguse tõttu.

Märt Roosna: Tartus on jahe ilm, sooja 14 kraadi ja taevas sõuavad pilved. Samas vihma ei saja ja ka erilist tuult pole. Loodame, et ilm ei muutu odaviske ajaks halvemaks. Naiste teivashüpe on alanud, rekordinaine Reena Koll pole veel hüppamist alustanud.

Märt Roosna: Tervitused kergejõustikusõpradele! Kahjuks peame tänast blogi alustama teatega, et odaviskaja Tanel Laanmäe siiski täna ei stardi. "Ootan väga, et saaksin juba alustada sellega, milleks olen enamik aasta harjutanud. Paar viimast trenni on säär küll taas jooksu lubanud, aga sada väikest ja suurt vigastust on ettevaatlikuks teinud. Otsustasime treeneriga, et ei riski millegagi. Start plaanitud siiski Saksamaal Rehlingenis järgmisel nädalavahetusel," andis Laanmäe huvilistele Facebookis teada.

Märt Roosna: Mehed ja naised hüppavad seekord koos. Jaak Joonas Uudmäel on avavoorust kirjas 15.10, Merilyn Uudmäe alustas 12.53ga. Aga hea uudis on see, et taevas läheb lubavamaks ja ilm paremaks. Ausalt öeldes oleks väga kurb, kui ka Kirdi võistluse ajal oleks Tamme staadion nii tühi nagu praegu. Tartlased, kõik toetama!