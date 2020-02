OTSEBLOGI JA FOTOD | Hausenberg püstitas kaugushüppes rekordi, Uibo algus on olnud krobeline

Kuna sise-MM lükati koronaviiruse tõttu aasta võrra edasi, võib oletada, et Tallinna seitsmevõistlus ongi sisehooaja kõige kõrgetasemelisem jõuproov. Kolme osaleja isiklik rekord on parem kui 6240 punkti, 6000 punkti ründajaid on ligemale kümme. Esikoha eest peaksid heitlema hakkama 2018. aasta Birminghami sise-MM-il pronksi pälvinud Uibo ja mullu Euroopa sisemeistriks kroonitud Jorge Urena.

Isiklike rekordite graafikud ja üksikalade tippmargid

Maicel Uibo 6265 (7,20; 7.41; 14.30; 2.17; 8,19; 5.30; 2.38,51)

Isiklikud rekordid: 7,16; 7.41 (väljas 7.82); 14.53 (15.12); 2.17 (2.18); 8,18; 5.30 (5.40); 2.38,51

Hooaja tippmargid: -

Jorge Urena (Hispaania) 6249 (6,91; 7.62; 13.96; 2.04; 7,85; 5.00; 2.40,06)

Isiklikud rekordid: 6,91; 7.73; 14.68; 2.10; 7,78; 5.02 (5.10); 2.40,06

Hooaja tippmargid: 7,02; 6.99; 14.39; 1.98; 7,92

Karl Robert Saluri 6051 (6,79; 7.58; 14.41; 1.86; 8,33; 4.96; 2.36,92)

Isiklikud rekordid: 6,75; 7.61 (7.68); 14.82; 1.90; 8,26; 4.96 (5.00); 2.36,23

Hooaja tippmargid: -

Risto Lillemets 5807 (7,16; 7.00; 13.92; 2.07; 8,24; 5.00; 2.52,11)

Isiklikud rekordid: 7,08; 7.03; 13.99; 2.07; 8,24; 5.00; 2.43,35

Hooaja tippmargid: 7,16; 7.00; 13.92; 2.07; 8,24; 5.00; 2.52,11

Hans-Christian Hausenberg 5804 (6,91; 7.43; 12.75; 2.04; 7,97; 4.98; 3.08,25)

Isiklikud rekordid: 6,82; 7.76 (7.98*); 14.29; 2.04; 7,97; 5.00 (5.10); 2.56,46

Hooaja tippmargid: 6,85; 7.76; 14.29; 1.95; 8,00