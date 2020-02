OTSEBLOGI JA FOTOD | Hausenberg on teisel kohal, Uibo kerkis alavõiduga viiendaks. Kes eestlastest evib võimalust koguda 6000 punkti?

Avapäeva järel on liidrikohal Urena 3420 punktiga. Teisel kohal on Hans-Christian Hausenberg 3387 silmaga, oma isikliku rekordi (5804) graafikut edestab ta 62 punktiga. Hausenberg võitis 60 meetri sprindi 6,86 sekundiga, teise alavõidu sai ta kaugushüppes 7.77ga. Kuulitõukes sai ta kirja 13.74, tagasilöögiks oli kõrgushüppe tulemus 1.93.

Eesti koondise esinumber Maicel Uibo, kes alustas kahel esimesel alal reisiväsimuse ja ajavavahe tõttu kahvatult (7,31 ja 7.09), viis kuulitõukes oma siserekordi 14.82ni ja noppis kõrguses alavõidu 2.11-ga. Uibol on 3295 punkti, mis annab viienda koha. Oma rekordi (6265) graafikule kaotab ta 141 punktiga.



Isiklike rekordite suunas rühivad Risto Lillemets ja Taavi Tšernjavski. Lillemets tõukas kuuli 15.00 ja parandas oma marki rohkem kui meetri võrra. Ta edestab oma graafikut (5807) 127 punktiga ja kuna on liikunud rekordilainel, siis evib isegi võimalust rünnata 6000 punkti piiri. Nimelt 5807 punkti kogudes segasid teda 1000 meetri jooksus jalakrambid ja seal võiks olla punktivaru.

Tšernjavski mark on seni 5762 ja tema saldo on sellega võrreldes +103. Rekordid sündisid kaugushüppes (7.26) ja kuulitõukes (14.49). Teoreetiline šanss 6000 püüdmiseks jääb tallegi, kuid see eeldab teivashüppes rekordi viie meetri peale tõstmist ehk eneseületust.

Saluri kaotas oma parimate päevade tasemele igal alal: 6,88, 7.37, 14.07, 1.84. Tema jääb rekordi (6051) graafikule alla 123 silmaga ja kuna rekordiseerias on päris head margid all, siis raske on näha, kuidas ta jõuaks 6000 punktini.