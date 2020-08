OTSEBLOGI JA FOTOD | Haarav ja heatasemeline kaugushüpe: Alver tõukas Balta troonilt! Klaup tõusis maailma edetabelis viiendaks, Lillemets võib teha 8200 punkti

KÕIK TULEMUSED (loe ka blogi!)

Enne võistlust:

Eile ainsa kümnevõistlejana startinud Risto Lillemets kogus viie alaga 4122 punkti (seeria: 10,94; 7.22; 14.96; 1.99; 50,30). Oma isikliku rekordi (7853) graafikut edestab ta 134 punktiga ja mehel on kõik võimalused teha 8000-8200 punkti.

Nimelt rekordigraafiku teise päeva tulemused (vähemalt kolm esimest) ei ole väga kõvad. Lillemets jooksis toona 110 m tõkkeid 14,98, heitis ketast 41.50, ületas teivashüppes 4.70, viskas oda 61.72 ja jooksis 1500 m 4.31,40. Tõkkesprindis on Lillemets tänavu kirja saanud 14,32, ketast heitis ta mullu 45.62 ja teivashüppes sai talvel üle 5.10-st (suvel 4.90). Isiklikud rekordid annaksid teise päeva kogusummaks 4154 punkti. Seega potentsiaali jagub, ilmselt vaid lõpuala on üksinda võistleval Lillemetsal äärmiselt keeruline hästi teha.

Siiani asetseb Lillemets Eesti kõigi aegade edetabelis 24. kohal. 8000 punkti on kogunud 18 eestlast, esikümnesse pääsemiseks tuleks jagu saada Indrek Kaseorust (8179).

Põnevaid sündmusi toimub staadionil veel palju. Naiste seitsmevõistluses liigub väga hea graafikus Mari Klaup, kes võib õnnestumise korral rekordi nihutada 6100 punkti kanti. Ksenija Balta näitab, mida suudab kaugushüppes, meeste kettaheites on põnev jälgida, kas tippspordist loobunud vanameister Gerd Kanter suudab sekkuda Martin Kupperi ja Priidu Niidu duelli, tuliseks tõotab kujuneda meeste 200 meetri sprint.

Ajakava

14.00 N Teivashüpe

14.20 M 110 m tj (10-v)

N Kaugushüpe (7-v)

15.00 M+N 10 000 m käimine

15.10 M Kettaheide (10-v)

N Odavise (7-v)

16.10 M Kettaheide

16.15 M Kõrgushüpe

16.15 M Teivashüpe (10-v)

16.20 N 200 m eeljooksud

16.40 M 200 m eeljooksud

16.55 N 800 m (7-v)

17.05 N Kuulitõuge

17.15 N 400 m tj

17.15 N Kaugushüpe

17.25 M 400 m tj

17.45 M 5000 m

17:45 M Odavise (10-v)

18.10 N Kõrgushüpe

18.20 N 5000 m

18.45 M Kaugushüpe

18.50 N 800 m

19.00 M Kuulitõuge

19.05 M 800 m

19.15 M 1500 m (10-v)

19.30 N 200 m finaal

19.40 M 200 m finaal



Oleme võlgu meeste kõrgushüppe tulemused. Meistriks tuli 2.10ga Kristjan Tafenau, hõbe Deniss Tšernobajevile (2.05) ja pronks Karl Lumile (2.05).

Naiste kaugushüpe kujunes väga kõrgetasemeliseks. Kulla võttis 6.54 hüpanud Tähti Alver. Vaid kaks katset teinud ja seejärel edasisest võistlusest loobunud suursoosik Ksenija Balta sai hõbeda 6.53ga. Pronksi sai viimase hüppega Kreete Verlin 6.40ga. Neljas oli pikka aega medalis kinni olnud Lishanna Ilves (6.35), viies Aet Laurik (6.22) ja kuues Merilyn Uudmäe (6.11). Kuue meetri joone ületas koguni seitse naist.

Kreete Verlin hüppas viinmasel katsel 6.40 ja tõusis kolmandaks.

Naiste kaugushüppes tegi neljandas voorus võimsa lennu Tähti Alver 6.54 viib ta liidriks! Seejuures on Ksenija Balta jätkud kaks viimast katset vahele ning väidetavalt on ta edasisest võistlusest üldse loobunud. Kas ta muudab oma otsust?

Meeste 5000 m jooksu võitis Tiidrek Nurme ajaga 14.36,84. Nurme küpsetas viimaste ringidega ära oma suure konkurendi Roman Fosti, kes sai hõbeda, ajaga 14.46,39. Pronks läks Leonid Latsepovile (14.56,33).

Risto Lillemets püstitab isikliku rekordi ka odaviskes - 63.84! Nüüd on juba võimalus rünnata 8200 punkti. Üheksa alaga on ta kogunud 7466 punkti, oma senise rekordi (7853) seeriat juhib ta 348 silmaga. Vägev! Nüüd on vaimselt väga raske ala ees - 1500 meetrit ihuüksinda.

Naiste kuulitõukes krooniti Eesti meistriks Valeria Radajeva (13.93). Hõbeda sai Monica Vainola (13.66) ja pronksi Gertu Küttmann (13.48).

59.98 - just nii alustas Risto Lillemets kümnevõistluse odaviske võistlust.

Ksenija Balta avas kaugushüppe võistluse 6.53ga. Lishanna Ilves hüppas avakatsek 6.35, Tähti Alver 6.33 ja Aet Laurik 6.22.

Meeste 400 m tõkkejooksu võitis Jaak-Henrich Jagor 50,76ga. Hõbeda sai Sten Ander Sepp (53,12) ja pronksi Karl-Oskar Pajus (54,73).

Naiste 400 m tõkkejooksu esikolmik: 1. Marielle Kleemeier 59,90, 2. Annika Sakkarias 59,94, 3. Liis Roose 1.01,77.

Kettaheide sai lõpplahenduse. Juba meistri staatuses Martin Kupper heitis viimasel katsel 61.82. Hõbeda sai Gerd Kanter (58.62) ja pronksi Priidu Niit (57.93).

Kettaheite viiendas voorus heitis Priidu Niit 57.93. Kolmandast kohast enamt see esilagu siiski ei anna.

Lõppenud on naiste seitsmevõistlus. Mari Klaup läbis 800 m ajaga 2.20,36 ja sai kokku uut isiklikku rekordit märkiva tulemuse 6080 punkti. Teiseks tuli 5220 punktiga Pippi-Lotta Enok. Pronksmedal jäi kahjuks välja andmata. Maailma hooaja edetabelis on Klaup kuues, Eesti kõigi aegade pingereas möödus ta Silva Ojast ja on nüüd samuti kuues. Enamat on suutnud Grit Šadeiko (6280), Larissa Netšeporuk (6215), Ksenija Balta (6180), Virge Naeris (6155) ja Anu Kaljurand (6142).

Erm teeb kettaheites vägeva isikliku rekord - 49.39! Ta tõuseb neljandaks.

Risto Lillemets lõpetas teivashüppe 4.85ga. Rekordiga (7853) võrdluses on plusspunkte juba 316.

Kettaheite võistlusel püstitab isikliku rekordi ka mitmevõistleja Johannes Erm - 46.80 annab talle heitjate hulgas praegu viienda koha.

Teisel katsel saab Martin Kupper tulemuse kirja - 60.14 viib ta liidriks. Kas Kanter suudab veel vastata? Teine katse jäi vanameistril igatahes lühikeseks.

Lillemets läheb kõrgusel 4.95 lati alt läbi. Pole hullu, kaks katset on mehel veel.

Risto Lillemets ületas teivashüppes teisel katsel kõrguse 4.85 ja siitki on graafikuga võrreldes plusspunktid soolas.

Martin Kupper heitis umbes 63 meetrit, kuid astus üle ning tulemus ei lähe mõõtmisele. Priidu Niit heitis avakatsel kõigest 52.77.

Jätkub kümnevõistlus. Risto Lillemets võtab teivashüppes kõrguse 4.65 koheavakatsel. Meenutame, et tänavu Rakveres liikus ta ka 8000 punkti kursil, kuid siis sai teivashüppes nulli. Rekordigraafikus on kirjas 4.70.

Algas meeste kettaheide ning Gerd Kanter heitis kohe 58.62. Saab näha, millega suudavad vastata Martin Kupper ja Priidu Niit.

Kui eelmisel aastal oli Jekaterina Mirotvortseva 10 000 meetri käimises kiirem ka kõigist meestest, siis seekord oli teistpidi. Virgo Adusoo edestas teda peaaegu ringiga ja sai ajaks 48.26,34. Mirotvortseva, kes mullu viis Eesti rekordi 47.37,82-ni, sai seekord tiitli ajaga 50.11,22.

Naiste teivashüppes on medalid jaotatud. Marleen Müllale piisas kulla teenimiseks 3.75st, teine oli Marianne Kivi (3.70) ja kolmas Laure Kiivit (3.50).

Klaup odaviskes enam juurde ei saanud. Seega jäi tema tulemuseks 53.54. Kuue alaga on ta kogunud 5261 punkti ning oma rekordigraafikut edestab ta 54 silmaga. Enne viimast ala liigub ta 6080 punkti graafikus.

Lillemets põrutas teises voorus ketast 46.39! Isiklik mark. Nii ka jääb, seitsme ala järel juhib ta rekordigraafikut 270 punktiga ehk liigub vähemalt 8100 punkti graafikus.

Mari Klaup viskas 7-võistluse odaviske avakatsel 53.54. Suurepärane tulemus.

Risto Lillemets alustas 10võistluse kettaheitega ning põrutas avakatsel kohe 45.75.

Klaup piirduski seistmevõistluse kaugushüppes 5.76ga. Seda veidike vähevõitu ning rekordiseeriaga võrreldes langes ta miinusesse. Viie alaga on Klaup kogunud 4332 punkti, mis tähendab, et oma rekordiseeriale kaotab ta 17 silmaga. 6000 punkti on siiski endisel võimalik.

Risto Lillemets alustas kümnevõistluse teist päeva, üksinda tõkkeid ületades sai ta ajaks 14,69. Nüüd juhib ta oma rekordi (7853) graafikut 169 silmaga.

Klaup hüppab teisel katsel 5.76 ja nullioht on kadunud. Rekordiseerias oli resultaat 6.00, seega punktikadu oleks märkimisväärne, kui ta kolmandas voorus lisa ei saa.

Naiste seitsmevõistluses on alanud kaugushüpe. Mari Klaup astus avakatsel üle paku ega saanud tulemust kirja.

Huviline on küsinud, kas tulemus läheb üksinda võisteldes kirja. Eile kinnitasid kohtunikud, et tulemus on edetabelikõlbulik, probleem tekiks vaid maailmarekordi puhul.

Naiste 100 meetri jooksus pani Ksenija Balta oma paremuse siiski maksma, võiduajaks 11,66. Teine koht Õilme Võrole (11,79), kolmandaks tuli isikliku rekordi 11,87ga veel 17aastane Ann Marii Kivikas. Homme osaleb Balta kaugushüppes.

Meeste 100 m jooksu võitis Henri Sai 10,53ga. Ken Mark Minkovski sai hõbeda (10,66) ja Hans-Christian Hausenberg pronksi (10,73).

Meeste odaviskes jäigi 70 meetri joon ületamata kahjuks. Meistriks tuli Ranno Koorep (69.08), talle järgnesid Tanel Laanmäe (68.53) ja Ergo Tamm (65.76). Traumast taastuv Magnus Kirt ei osalenud.

Perekond Uudmäed said kolmikhüppes teise kulla. Naiste konkurentsis võitis Merilyn Uudmäe 13.32ga. Johanna Soover hüppas 12.57 ja Eliise Anijalg 12.37.

Meeste 400m jooksu võitis Rasmus Mägi 46,26ga. Tegemist on sellel alal Mägi isikliku rekordiga. Sten Ander Sepp sai hõbeda (48,33) ja Rivar Tipp pronksi (49,00).

Risto Lillemets lõpetab kümnevõistlus avapäeva 400 m jooksuga - 50,30. Seega juhib ta avapäeva järel oma rekordi (7853) graafikut endiselt 134 silmaga ja on jätkuvalt 8000 punkti graafikus. "8000 punkti on täitsa tehtav," arvas Lillemets. "Esimese kolme alaga olen väga rahul, need valmistasid rõõmu. Kõrgushüppes ja 400 m jooksus võinuks saada parema tulemuse, aga eks see üksinda võistlemine pole nii kerge. Peamine eesmärk ongi mul koguda 8000 punkti, sellega võiks kevadel saada kutse Götzisesse."

Odaviskes tuli soosik Tanel Laanmäe kolmandas voorus välja raskest seisust, seni tal tulemust kirjas ei olnud. Tulemus 65.99 tõstis ta liidriks.

Naiste 400 m jooks: 1. Marielle Kleemeier 54,97, 2. Annika Sakkarias 55,98, 3. Helin Meier 56,25.

Naiste vasaraheite võitis Anna Maria Orel 63.29ga. Hõbeda sai Annika Emily Kelly (53.54) ja pronksi Rael Kalda (47.21).

Meeste teivashüppes sai võidumees Eerik Haamer jagu 5.20st, Hans-Christian Hausenbergi laeks jäi 5.15, pronks kuulus 4.60ga Tony Ats Tammele.

Ei saanud Eesti täna veel viiendat meest, kes oleks läbinud 110 m tõkkedistantsi alla 14 sekundi. Keiso Pedriksile tõi esikoha aeg 14,12, finaali esimest poolt juhtinud Johannes Treiel oli 14,18ga teine ja Martin Täht 14,38ga kolmas. Varem peetud lisajooksus olid mehed kiiremad, Pedriks 14,02 ja Treiel 14,11 (isiklik rekord).

Naiste 100 meetri tõkkesprindi finaalis suudab Kreete Verlin Diana Suumanni edestada. Ajad 13,47 ja 13,58. Pronks 14,02-ga Anna-Maria Millendile.

Meeste kümnevõistluses lõppes neljas ala, ainus osaleja Risto Lillemets 2.02-st enam jagu ei saanud, kirja jäi 1.99 ehk kolm sentimeetrit vähem kui rekordit (7853) püstitades. Saldo selle graafikuga on nüüd +134. Ehk kõik võimalused 8000 punkti teha on jätkuvalt olemas.

Mari Klaup lõpetab seitsmevõistluse avapäeva 200 m jooksu tulemusega 25,63. Oma rekordiseerias jooksis ta 25,77. Nelja alaga on Kalup kogunud 3555 puniti. Oma rekordigraafikut edestab ta 56 punktiga. Seega on ta esimese päeva järel 6080 punkti graafikus.

Meeste vasaraheite esikolmik: 1. Adam Kelly 66.97, 2. Toomas Tankler 62.14, 3. Mart Olman 61.36.

Head uudised kümnevõistlusest: Lillemets ületas kõrgushüppes kolmandal katsel 1.99 ja jätkab hüppamist.

Eesti mõistes heatasemeliseks kujunenud kolmikhüppe võitis isikliku rekordi 16.36 hüpanud Jaak Joonas Uudmäe. Igor Sjunin sai hõbeda (16.15) ja Dmitri Mosendz pronksi (15.04).

Kaur Kivistik tegi kuldse duubli. 3000 m takistusjooksu kulla kõrvale, nopib ta võidu ka 1500 m jooksus, ajaga 3.54,56. Hõbeda sai Tiidrek Nurme (3.54,97) ja pronksi Olavi Allase (3.56,33). Jooksus osalesid ka laskesuusatajad. Kristo Siimer jooksis 4.03,30 ja oli 8., laskesuusatamise koondise peatreener Indrek Tobrelust lõpetas hoolealuse kannul, saades aja 4.04,08.

Naiste 1500 m jooksu võitis Kelly Nevolihhin (4.34,72). Hõbeda sai Katrin Zaitseva (4.35,72) ja pronksi Jekaterina Patjuk (4.37,07). Laskesuusataja Tuuli Tomingas sai kõrge 4. koha (4.38,43).

Naiste seistmevõistlus jätkus kuulitõukega. Mari Klaup sai parimal katsel kirja 13.51. Kolme alaga on Klaup kogunud 2725 punkti. Isikliku rekordi (6023 punkti) graafikut edestab ta 43 punktiga.

Naiste odaviskes sai esikolmik selgelt jagu 50 meetri joonest: kuld Gerli Israel (55.81), hõbe Mirell Luik (53.84), pronks Gedly Tugi (52.26). Päris kena ühtlane tase. Selle ala Eesti esinumber Liina Laasma ei startinud.

Meeste kolmikhüppes viis Jaak Joonas Uudmäe isikliku rekordi 16.36-ni. Igor Sjuninil on kirjas 15.95. Oma pere edetabelis on Jaak Joonas Uudmäe endiselt kolmas, juhib Jaak Uudmäe (17.35), teine on Jaanus Uudmäe (17.06).

Lillemets põrutab kuulitõukes 14.96! Vägev! Kolme ala järel edestab ta oma kümnevõistluse rekordit (7853) juba 162 silmaga. Midagi ilusat on tulemas.

Meeste kümnevõistluses soolovõistlust tegev Risto Lillemets on kuulitõukes kirja saanud 14.22 ja 14.37.

Naiste 100 m eeljooksus saab favoriit Ksenija Balta suhteliselt kergelt kirja aja 11,70. Sama kiire oli ka Õilme Võro.

Mari Klaup on seitsmevõistluse kõrgushüppes ületanud 1.77 ja jätkab. Kõrgusel 1.80 juhtus kummaline lugu: ta hüppas, riivas latti, latt jäi siiski peale, aga telling vajus alla. Lõpuks sai uue katse. Paraku üle Klaup sellest siiski ei saanud, tulemuseks jäi 1.77 ehk sama palju kui rekordigraafikus. Naise mark on 6023 ja hetke seis on +13.

Naiste 3000 m takistusjooksus osales vaid kolm naist ning esikoha napsanud Laura Maasik edestas järgmisi rohkem kui ringiga. Maasik püstitas isikliku rekordi 10.24,71. Hõbeda sai Saina mamedova (12.09,70) ja pronksi Merlyn Valma.

Meeste 3000 m takistusjooksus hoidis Kaur Kivistik end pikalt tagaplaanil, kuid lõpusirgel spurtis ette ja võttis võidu. Kivistik osaleb täna ka 1500 m jooksus ning seepärast läbis oma trumpala - kus tal Eestis sisuliselt konkurents puudub -säästlikult. Kivistiku aeg oli 9.19,12. Hõbeda sai Taavi Kilki (9.20,72) ja pronksi Ats Sõnajalg (9.37,60).

Risto Lillemets paneb kümnevõistluse kaugushüppe kolmandal katsel Kadrioru staadioni rõkkama - 7.22! See on ta isiklik rekord välistingimustes. Kahe ala järel on ta rekordiga (7853) võrreldes 90 punktiga plussis. "Olen rohkem valmis, kui Rakveres võisteldes, aga üksinda tegemine on päris väsitav," tunnistas Lillemets.

Risto Lillemets saab kümnevõistluse kaugushüppe teises voorus juurde - 7.01.

Naiste kettaheites kaitses tiitlit Kätlin Tõllasson (53.37), teiseks tuli Hanna-Maria Kupper (51.47) ja kolmandaks Kelly Heinpõld (42.58).

Meeste kümnevõistluses on alanud kümnevõistlus. Lillemets alustab 6.98-ga.

Naiste 100 m tõkkesprindi eeljooksudes olid kiiremad Kreete Verlin (13,53) ja Diana Suumann (13,57).

Lillemets liikus hiljuti Rakveres ka 8000 graafikus. Toona sai ta teivashüppes nulli. Jälgimiseks paneme kirja tollase seeria: 10,95; 7.06; 13.90; 2.00, 50,13; 14,62; 44.91. Mehe rekord on aga nagu öeldud 7853 ja selle tagas seeria: 11,32; 7.19; 13.79; 2.02; 50,30; 14,98; 41.50; 4.70; 61.72; 4.31,40.

Naiste seitsmevõistluses alustab Mari Klaup 100 m tõkkesprindis ajaga 13,69 (tuul +2,3).

Kümnevõistluses on siis selline harvanähtav lugu, et starti on tulnud üks mees - Risto Lillemets. Nii jooksiski ta 100 m täiesti üksinda. Aga hästi! Parandas sajandiku võrra isiklikku rekordit, saades ajaks 10,94 (tuul +1,6 m/s). Rekordi (7853) seeriaga võrreldes on Lillemets kohe avaala järel 83 silmaga plussis ehk jämedalt öeldes on alustanud 8000 punkti suunas liikumist. Meistritiitlit võiks väärata aga vaid katkestamine ja loodame, et seda ei juhtu.

Meeste tõkkejooksu lisajooksus näitasid mehed head minekut - Keiso Pedriks 14,02, Johannes Treiel 14,11. Finaaljooksus võime näha seega isegi aegu alla 14 sekundi.

Tervitused, Kadrioru staadionilt! Võistluspäev on algamas.

