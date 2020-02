OTSEBLOGI JA FOTOD | Ameerikas löödi Ermi maailma tipptulemus üle. Millega vastavad Tallinnas Urena ja Uibo?

Isiklike rekordite suunas rühivad Risto Lillemets ja Taavi Tšernjavski. Lillemets tõukas kuuli 15.00 ja parandas oma marki rohkem kui meetri võrra. Ta edestab oma graafikut (5807) 127 punktiga ja kuna on liikunud rekordilainel, siis evib isegi võimalust rünnata 6000 punkti piiri. Nimelt 5807 punkti kogudes segasid teda 1000 meetri jooksus jalakrambid ja seal võiks olla punktivaru.

Tšernjavski mark on seni 5762 ja tema saldo on sellega võrreldes +103. Rekordid sündisid kaugushüppes (7.26) ja kuulitõukes (14.49). Teoreetiline šanss 6000 püüdmiseks jääb tallegi, kuid see eeldab teivashüppes rekordi viie meetri peale tõstmist ehk eneseületust.

Saluri kaotas oma parimate päevade tasemele igal alal: 6,88, 7.37, 14.07, 1.84. Tema jääb rekordi (6051) graafikule alla 123 silmaga ja kuna rekordiseerias on päris head margid all, siis raske on näha, kuidas ta jõuaks 6000 punktini.

Seega 6000 punkti mängus on eestlastest selgelt sees vaid Uibo, väiksed võimalused on ka Lillemetsal, Hausenbergil ja Tšernjavskil, kuid need eeldaksid tõesti ideaalset teist päeva (Hausenbergi puhul isiklikku rekordit 1000 meetri jooksus). Kõige parem seis on Euroopa sisemeistril Urenal, tema jääb oma rekordi (6249) seeriast maha vaid 26 punkti.

Rahvusvaheline seitsmevõistlus https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-video-maicel-uibo-eks-ma-teadsin-et-ma-paris-aklimatiseerunud-ei-ole?id=88885193 Avapäeva järel hoiab Hausenberg teist, Lillemets neljandat, Uibo viiendat, Tšernjavski seitsmendat ja Saluri kaheksandat kohta. Uibole tõi alavõidu tulemus 2.11. Pandi üsna põhja, kuid ka teisel katsel tõi Uibo lati maha. Uibo nõudis just, et pange muusika hallis kõvemaks :) Uibo ajab 2.14 esimesel üritamisel maha. Palun väga - Uibo saab kolmandal katsel 2.11 üle! Hendrik Lillemets ja Urena lõpetavad päeva 2.08ga. Ka teine voor ei too ületajat. 2.11. Uibo ajab maha, Urena samuti. Kõige napimalt ajab lati maha ka Hendrik Lillemets. Uibo teeb otsa lahti - 2.08 üle! Kes on järgmine? Urena. Vennad Lillemetsad saavad veel kaks korda proovida. Hendrik on edukas, Risto mitte. Ta juhib siiski esimese päeva lõpuks oma rekordseeriat 127 punktiga ehk liigub 5950 punkti suunas. Uibol ja Risto Lillemetsal pole ka 2.05-ga probleeme. Kolmandal katsel oli selleks võimeline ka Urena ja Hendrik Lillemets. Wiesiolek lõpetas 2.02ga. Latile 2.08. Avakatsel saavad sellest üle Uibo, Risto Lillemets, Urena. Teises voorus lisandub Wiesiolek. 1.99 jäi Treielile, kes parandas oma marki niigi kuue sentimeetri võrra, Holmbergile ja Reveleyle. Hendrik Lillemets jättis 2.02 vahele. Latile uus kõrgus 2.02. Ületajate perega on liitunud Treiel, Urena ja Holmberg. Tšernjavskile jäi 1.96. Saldo on tal rekordiga võrreldes siiski jätkuvalt positiivne: +103. Hendrik Lillemets on külma kõhuga mees - alustas võistlust alles 1.99st ja hüppas kenasti üle. Aga võistlus jätkub. 1.99 on kirjas juba Lillemetsal ja Wiesiolekil. 1.96st said lisaks mainitutele jagu ka Revely, Treiel, Holmberg ja Kasjanov. No miks ei ole hea meel, kui on! Tšernjavski rõõm 1.96 ületamise järel. Hausenbergi tabas aga tagasilöök, jäi 1.93, rekordit püstitades oli 2.04. Siit läks kaotsi täpselt 100 punkti ehk seis rekordiga on nüüd +62. Tšernjasvki saab kolmandal katsel õnnega pooleks üle! Hausenbergil ja Tšernjavskil jääb 1.96 alistamiseks vaid üks katse. Uibo võtab algkõrguse 1.96 kindlalt, Lillemets saab ka üle, Hausenberg ja Tšernjavski vajavad veel katseid. Hausenberg saab 1.93st üle, Tšernjavski kolmandal katsel samuti. Eestlastest on see kõrgus kirjas ka tõkkejooksjana tuntud Johannes Treielil. Meie meestest ajavad Hausenberg ja Tšernjavski kõrguse 1.93 esimesel korral maha. 1.90st saavad üle ka Kasjanov, Holmberg, Treiel ja Gado. Latile 1.93. 1.90 on üle saanud Tšernjavski, Lillemets, Wiesiolok ja Revely. Hausenberg jättis selle kõrguse vahele, Uibo pole hüppama hakanud. Saluri ajas teisel katsel 1.87 maha ja kolmandast ta loobub. Ilmselt andis tervis tunda ja ta ei tahtnud riskeerida. Kirja jäi 1.84, rekordi graafikule kaotab ta nüüd 123 punktiga. Tšernjavski ja Hausenberg võtavad 1.87 kindlalt avakatsel, Saluri ajab maha. Saluri võtab end kokku, latt väriseb, kuid 1.84 on kirjas. Oleks jäänud 1.78, olnuks seis ikka nutune. Saluril on keeruline seis, teine katse ebaõnnestub samuti. Saluri jättis 1.81 vahele, kõrgusel 1.84 tuleb avakatsel latt maha. Kõrgushüpe on alanud, Saluri ületab 1.78 avakatsel. Seitsmevõistluse rekordit püstitades hüppas Uibo kõrgust 2.17, Hausenberg 2.04, Saluri 1.86, Lillemets 2.07, Tšernjavski 1.98. Uibo kaotab oma rekordigraafikule 84 punktiga, Saluri 105ga. "Plussimeeste" saldod on järgnevad: Hausenberg +162, Lillemets +145, Tšernjavski +121. Lillemets kõmmutab kolmandas voorus koguni 15.00! Kust see tuli?! Mees püstitas täna kolm rekordit: 14.04, 14.39, 15.00. Kasjanov kerkib 15.05ga liidriks. See pole üllatav tulemus, ukrainlane on tõuganud ka 15.72. Uibo juurde ei saa, kolmandas voorus 14.45. Tema üldseis läheb paremaks, kaotust graafikule 84 punkti. Saluri tõukab kolmandas voorus 14.07. Kolme ala järel kaotab ta oma rekordigraafikule 105 punktiga ehk liigub 5950 punkti suunas. Urena lõpptulemus on 14.27. Lillemets viib teise vooru lõpetuseks oma margi juba 14.39ni. Hausenberg tõukab 13.74. Seejärel teeb üsna pika tõuka Kasjanov - 14.61. Kalle (58): Palle: Uibo 27, Saluri 26. Uibolt ka nüüd midagi ilusat, kuulitõukes viib teisel katsel oma hallimargi 14.82-ni ja võtab sel alal sisse liidrikoha. Saluri saab teisel katsel juurde (13.85), aga mingit rahulolu temast ei õhku. 14 meetrist on jagu saanud ka Wiesiolek (14.36) ja Lillemets (14.04). Palle (undisclosed): Kallelt tahaks küsida, kas ta teab kui vanad on Uibo ja Saluri :) 24 peaks ju ometi noorem olema... Tšernjavski on hoos - 14.49. Hausenbergilt 13.38. Kuulitõuge on alanud. Saluri sai avavoorus kirja 13.53, Urena tõukas 13.79. Uibo alustas 12.94ga. Kalle (58): "Noor" Taavi Tšernjavski on 24-aastane. Isiklike rekordite võrreldes on Uibo seis hapu (-116), ka Saluril on algus olnud raske (-83), samas meie nooremad mehed on plussis: Hausenberg +102, Tšernjavski +95, Lillemets +78. Sedasi tekib põnev intriig - kas vanemad suudavad nooremaid seljataga hoida? Punktiseis kahe ala järel. Kaugushüppe lõplikud tulemused. Hausenberg astub kolmanda katse üle, kuid alavõit on 7.77-ga ikkagi tema. Uibo ei saagi hoojooksu paika, kolmandal katsel tuleb paku tagant tõugates 7.09. Kahe ala järel kaotab ta oma rekordigraafikule 116 silmaga. Saluri astub kolmanda katse üle. Hauseberg põrutab 7.77! Uus siserekord on ühe sentimeetri võrra sündinud. Uibo tipib teisel katsel, kuid astub ikkagi üle. Raske seis, 6.81le tuleb juurde saada. Kasjanovil on kirjas 7.41. Saluri parandas pisut - 7.37. Risto Lillemets kohendab teises voorus oma marki - 7.25. Hea algus võistlusele. Hausenberg läheb 7.63ga liidriks. Uibo hüppab pakust väga kaugelt 6.81. Tšernjavskilt kohe isiklik rekord - 7.26. Saluri hüppab avakatsel kaugust 7.34. Maicel Uibo avaala ei laabunud kõige paremini. Kaugushüpe peaks andma täpsema pildi. Avaala järel kaotab Uibo oma graafikule 38 punktiga, Saluri saldo on -33, Hausenbergil +18, Tšernjavskil +42, Lillemetsal +18. Urena oli pisut aeglasem kui rekordit püstitades, tema kaotab oma seeriale 11 punktiga. Tugevama jooksu võitis Hausenberg. Teise jooksu ajad: Hausenberg 6,86, Saluri 6,88, Urena 6,94, Kasjanov 6,97, Gado 6,98, Lelievre 7,05, Tšernjavski 7,09, Uibo 7,31. Esimese jooksu võidab Pawel Wiesiolek 7,04 sekundiga, Lillemets on 7,11ga teine. Ehk Lillemets on rekordigraafikuga plussis. Võistlus on kohe algamas. Huvi pärast meenutame ka Erki Noole poolt 1999. aastal püstitatud Eesti rekordi (6374) seeriat: 6,83; 7.80; 14.87; 1.93; 8,16; 5.50; 2.38,62. Võistlus on kohe algamas. Huvi pärast meenutame ka Erki Noole poolt 1999. aastal püstitatud Eesti rekordi (6374) seeriat: 6,83; 7.80; 14.87; 1.93; 8,16; 5.50; 2.38,62. Võistlus algab vähem kui poole tunni pärast. Huvilisi Lasnamäe spordihallis on, aga ausalt öeldes vähem, kui oleks oodanud. Muide, Uibo tegi Eestis viimati mitmevõistlust kaheksa aastat tagasi. Veel on paras aeg sammud Lasnamäe spordihalli seada! https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/kuidas-sundis-kumpimeeste-nii-johkralt-ennastsalgav-rekordijooks?id=88823101 https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/vaikese-konksuga-reegel-ja-vinge-koduse-kumnevoistluse-idee?id=88858441 https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/interaktiivne-graafik-erki-noole-eesti-rekordi-purustamine-kas-kes-millal-kuidas?id=87782875 Tervitus! Tulekul on väga äge võistlus, tasub kindlasti tulla Lasnamäe spordihalli vaatama. Tänavu on üle 6000 punkti teinud kolm meest: 1. Johannes Erm 6114, 2. Andreas Bechmann (Saksamaa) 6097, 3. Karel Tilga 6019.

Maicel Uibo 6265 (7,20; 7.41; 14.30; 2.17; 8,19; 5.30; 2.38,51)

Isiklikud rekordid: 7,16; 7.41 (väljas 7.82); 14.53 (15.12); 2.17 (2.18); 8,18; 5.30 (5.40); 2.38,51

Hooaja tippmargid: -

Jorge Urena (Hispaania) 6249 (6,91; 7.62; 13.96; 2.04; 7,85; 5.00; 2.40,06)

Isiklikud rekordid: 6,91; 7.73; 14.68; 2.10; 7,78; 5.02 (5.10); 2.40,06

Hooaja tippmargid: 7,02; 6.99; 14.39; 1.98; 7,92

Karl Robert Saluri 6051 (6,79; 7.58; 14.41; 1.86; 8,33; 4.96; 2.36,92)

Isiklikud rekordid: 6,75; 7.61 (7.68); 14.82; 1.90; 8,26; 4.96 (5.00); 2.36,23

Hooaja tippmargid: -

Risto Lillemets 5807 (7,16; 7.00; 13.92; 2.07; 8,24; 5.00; 2.52,11)

Isiklikud rekordid: 7,08; 7.03; 13.99; 2.07; 8,24; 5.00; 2.43,35

Hooaja tippmargid: 7,16; 7.00; 13.92; 2.07; 8,24; 5.00; 2.52,11

Hans-Christian Hausenberg 5804 (6,91; 7.43; 12.75; 2.04; 7,97; 4.98; 3.08,25)

Isiklikud rekordid: 6,82; 7.76 (7.98*); 14.29; 2.04; 7,97; 5.00 (5.10); 2.56,46

Hooaja tippmargid: 6,85; 7.76; 14.29; 1.95; 8,00