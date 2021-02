OTSEBLOGI | Hausenberg võttis teise alavõidu, Lillemets purustab rekordeid

Panused on suured, kuna hea esituse korral on võimalik teenida koht Toruni sise-EM-il. Selleks, et asi kindel oleks, tuleb olla Euroopa hooaja edetabelis viie parema hulgas, võimalus võib tekkida ka madalama koha puhul (kui tiitlikaitsja Jorge Ureña või keegi välisedetabeli põhjal koha teeninud sportlastest loobub).

Tänavu on maailmas üle 6000 punkti kogunud siiani kaks meest – Maksim Andraloits (Valgevene) 6057 ja Rik Taam (Holland) 6001, neile järgnevad Leo Neugebauer (Saksamaa) 5960 ja Juri Jaremitš (Valgevene) 5950. Ehk selles võidujooksus annaks hea positsiooni kuuega algav tulemus, aga kõik sõltub konkurentidest.

Tallinna võistlusel startijatest on parim isiklik rekord mullusel üllatusvõitjal Risto Lillemetsal (5996), võidule pretendeerivad veel Taavi Tšernjavski (5910), sakslane Tim Nowak (5906), Hans-Christian Hausenberg (5804) ja valgevenelane Vitali Žuk (5705). Isiklike rekordite summa on neist kõige suurem Hausenbergil (6227), paraku pole ta viimasel ajal suutnud mitmevõistlustes karisid vältida. Teda võiks nimetada mustaks hobuseks. Kogu stardinimekiri.

Lisaks võisteldakse täna Lasnamäe spordihallis ka üksikaladel.

Seitsmevõistluse soosikud:

Risto Lillemets 5996 (2020)

Isikliku rekordi seeria: 7,11, 7.25, 15.00, 2.05, 8,21, 5.10, 2.49,83

Isiklikud rekordid: 7,08, 7.25, 15.00, 2.07 (väljas 2.09), 8,07, 5.10, 2.43,35 (summa 6128)

Taavi Tšernjavski 5910 (2020)

Isikliku rekordi seeria: 7,09, 7.26, 14.49, 1.96, 8,17, 4.80, 2.40,35

Isiklikud rekordid: 7,06, 7.26 (7.33), 14.56 (15.13), 1.98, 8,14, 4.90, 2.40,35 (summa 5982)

Tim Nowak 5906 (2018)

Isikliku rekordi seeria: 7,23, 6.96, 14.30, 2.02, 8,21, 5.06, 2.40,12

Isiklikud rekordid: 7,17, 7.18 (7.33), 14.96, 2.09, 8,20, 5.10, 2.38,68 (summa 6115)

Hans-Christian Hausenberg 5804 (2018)

Isikliku rekordi seeria: 6.91 7.43 12.75 2.04 7.97 4.98 3:08.25

Isiklikud rekordid: 6,82 7.77 (7.91) 14.29 2.04 7,97 5.30 2.56,46 (summa 6227)

Vitali Žuk 5705 (2019)

Isikliku rekordi seeria: 7,27, 6.63, 15.62, 2.05, 8,25, 4.70, 2.49,42

Isiklikud rekordid: 7,13, 6.97 (7.11), 16.32, 2.05, 8,20, 4.80 (4.90), 2.46,94 (summa 5944)