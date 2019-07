OTSEBLOGI | Elu esimest 8000 punkti kümnevõistlust jahtinud Hausenberg sai kettaheites nulli, Õiglane püsib MM-pileti graafikus

Kümnevõistluse Eesti meistrivõistlused

Hausenbergi esimesed alad olid sealjuures teistega võrreldes nii tugevad, et ta jätkab teisel kohal - mõistagi juhul, kui ta soovib võistluse lõpuni teha.Seis seitsme ala järel (Õiglasel rekordigraafikuga võrreldes -23):

Kohaolev fotograaf Jaanus Lensment räägib, et Hausenberg ei püsinud lihtsalt ringis - kahel viimasel katsel kukkus ta heite järel pikali ning seega läksid kirja üleastumised.

Hans-Christian Hausenberg sai kettaheites nulli ning tema lootus 8000 punkti rünnata on kustunud!Alavõidu sai Õiglane, kes sai kirja 42.47 p ning võttis sellega isikliku rekordi graafikuga võrdluses seitse punkti juurde. Tulemused:

Alanud on ka seitsmes ala, kettaheide.

Õiglane andis seega tõkkejooksuga rekordigraafikule vaid kaks punkti ära (kokku -30), mis tähendab, et ta püsib endiselt korralikus seisus.Kümnevõistluse seis pärast kuut ala:

Nõnda - täpselt nii oligi, Hausenberg suutis Õiglast napilt edestada. Ajad siin:

110 meetri tõkkejooks on juba kümmekond minutit tagasi toimunud, kuid EKJL-i lehel värskeid tulemusi veel pole. Foto pealt on igatahes näha, et Hausenbergi ja Õiglase vahel oli kõva rebimine. Viimasel tõkkel oli Hausenberg poole sammu jagu eespool, finišipildi pealt on raske öelda, kumb võitis.

Tänane võistluspäev saab meeste jaoks alguse kell 10, kui starditakse 110 m tõkkejooksus.

Õiglane andis nii kõrgushüppes kui ka 400 m jooksus veidike punkte tagasi, kuid viie ala järel kaotab ta isikliku rekordi (8371 punkti) graafikule ainult 28 silmaga.Hausenbergi puhul muutus 400 m jooksu järel 8000 punkti püüdmine ikkagi raskemaks.

Avapäeva järel on Hausenberg veel napilt liidriks:

Nüüdseks on läbi ka päeva viimane ala. Punktide osas andsid tagasi nii Õiglane kui ka Hausenberg. Esimene sai ajaks 50,13 ning teine 51,96. Eriti andis järgi just viimane, kellelt oleks võinud oodata aega 51,00. Õiglase tulemus rekordseerias oli 49,58.

Õiglane on ka nelja ala järel liikumas suurepärases graafikus. Isikliku rekordi (8371 punkti) graafikule kaotab ta praegu küll kolme silmaga, kuid see-eest on ta kindlalt liikumas MM-i normi (8200 punkti) täitmise poole.Hausenberg on samal ajal liikumas ilmselt juba 8000 punkti graafikus.

Paremusjärjestus nelja ala järel:

Kõrgushüppes teenib alavõidu 2.04 ületanud Hendrik Lillemets.

2.04 enam ei alistu. Nii Hausenberg kui ka Õiglane saavad kirja 2.01.

2.01 alistub Õiglasele esimesel ning Hausenbergile teisel katsel.

Õiglane ületab 1.98 teisel ning Hausenberg kolmandal katsel.

Nii Hausenberg kui ka Õiglane on kõrgushüppes praeguseks ületanud 1.95. Hausenbergi isiklik rekord on 1.98. Õiglane hüppas rekordseerias 2.05.

Seis kolme ala järel. Õiglane liigub isikliku rekordi suunas, Hausenberg on võimeline ründama 8000 punkti piiri.

Hausenberg tõukas 13.94, mis annab kuulitõukes teise koha. Kolmas on Mikk-Mihkel Arro 13.93-ga.

Õiglane jätkab ka kuulitõukes hea hooga. Tulemuseks on 15.38, mis annab ka alavõidu. Rekordseerias tõukas ta 15.13.Isikliku rekordi graafikut edestab ta nüüd 34 punktiga ehk Londoni MM-i neljas mees on jätkuvalt liikumas 8400 punkti kursil.

Õiglane on tegemas head võistlust ning kahe ala järel on ta rekordseeriat (8371 punkti) edestamas 19 silmaga ehk kurss on võetud 8400 silma peale.

Paremusjärjestus kahe ala järel:

Kaugushüpe: Hausenberg ja Õiglane on hoos ka kaugushüppes. Hausenberg võtab 7.79-ga alavõidu. Parim tulemus sündis kohe avakatsel, teise katse astus ta üle ning kolmandal lendas veel 7.74. Õiglane võistleb tõusvas joones ning viimasel katsel on tulemuseks 7.39. Rekordseerias hüppas Õiglane 7.33 ehk taas tuleb punktilisa.

100 m jooks: 1,6 m/s taganttuulega tehtud jooksus märgiti Hausenbergi võiduajaks 10,69, mis tema isiklikust rekordist on vaid sajandiku võrra kehvem. Rekordseerias jooksis ta 10,78-ga. Janek Õiglane sai Hausenbergi järel teise koha ajaga 11,06, parandades isiklikku rekordit kahe sajandiku võrra. Isiklik rekord 100 meetris pärinebki tal 2017. aasta Londoni MM-ist. Mikk-Mihkel Arro oli avaalal kolmas 11,33-ga, järgnesid Mihkel Holzmann (11,54) ja Hendrik Lillemets (11,79).