OTSEBLOGI | Doha MM-i peaproov: Kirt alustas korraliku viskega, Vetter läks võimsa tulemusega liidriks

Lisaks Kirdile esindavad Euroopat leedulane Edis Matusevicius ja sakslased Thomas Röhler ning Johannes Vetter. USA paneb vastu neliku Tim Glover, Curtis Thompson, Riley Dolezal ja Michael Shuey.

Isiklike ja selle hooaja tippmarkide võrdluses on kindel eelis eurooplastel. USA odaviskajatest on tänavu 80 meetri piiri ületanud vaid Shuey ja Dolezal, Euroopa võistkonnast on kõige tagasihoidlikum tulemus ette näidata Röhleril (86.99). Kirt on 90.61-ga maailma edetabeli liider.

Avapäeva järel juhib Euroopa 328:312.

Igal alal osaleb mõlemast võistkonnast neli sportlast ja alavõitjad selgitatakse punktide summeerimisel. Võitja teenib 9 punkti, teise koha omanik 7 punkti, kolmas 6, neljas 5 jne. Teatejooksudes osaleb kummastki võistkonnast kaks teatetiimi.