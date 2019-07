OTSE | Magnus Kirt võistleb Soomes, kus ta on seitse korda järjest löömatu olnud

Võistluse käik:

Esimene katse Kirdil ebaõnnestus - ta sai kirja 78.90. Sealjuures ei säranud ka konkurendid - Lassi Etelätalo sai kirja 72.99, Shivpal Singh 72.94. Ruuskanen ei saanud üldse tulemust kirja. Tanel Laanmäe tõusis Kirdi kõrvale teiseks, aga temagi piirdus 75.82-ga.

Teisel katsel sai Kirt kirja 82.92, ent ei jäänud oma sooritusega ise siiski rahule.

Enne võistlust:

Kirdi peamine konkurent on soomlane Antti Ruuskanen, kes on tänavusel hooajal kirja saanud 85.15. Kirt juhib maailma edetabelit 90.61-ga.

"Ma pole sel hooajal veel Ruuskaneni vastu võistelnud, seega on see korralik väljakutse," ütles Kirt Soome kergejõustikuliidule.

Samuti paluti Kirdil selgitada, mis on tema selle hooaja edu saladus. "Talvistel treeningutel ei keskendunud ma nii palju viskamisele, vaid liikuvuse parandamisele. Tundub, et see on edu toonud. Suvel olen proovinud viskehetkel oda nurka õigeks sättida. Kui sellele keskendun, saan nurga paika, aga siis võib midagi muud väga lihtsalt paigast äta minna. Ostravas suutsin kõik kokku panna," viitas ta juunis Tšehhis toimunud võistlusele, kus 90.61 sündiski.

Veel võivad Joensuus kaugele visata näiteks India esindaja Shivpal Singh (tänavu 86.23) ja soomlane Lassi Etelätalo (81.95). Stardinimekirjas on ka Tanel Laanmäe (76.79). Meeste odavise algab kell 19.50.