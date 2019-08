Orel sai teda painanud küsimusele vastuse: "See on nüüd möödas ja kõik liigub paremuse poole"

Oreli nimel olev Eesti rekord on 69.85 (püstitatud tänavu aprillis Splitis, Horvaatias). Nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistlustel võitis Orel kulla 67.03-ga. Doha MM-i norm on 71.00.

"Ma ei arvanud, et võiksin vasaraheitjana spordieklla vajada. Tuleb välja, et seesama kell aitas mul tuvastada ületreeningut. Tänan ühtlasi Spordimeditsiinikeskust, kes mind kiiresti vastu võttis ja kiiresti veretesti tulemused teatas, mis näitasid, kus mu keha on," räägib Orel oma tänases Facebooki postituses. "Olin üle treeninud, aga tundub, et see on nüüd seljataga ning kõik liigub päev-päevalt paremuse poole."

"PS. See postitus pole sponsoreeritud. Tahtsin lihtsalt jagada põhjust, miks mu tulemused pole olnud seal, kus ma oleksin neid tahtnud näha ning teatada, et spordikella omamine on alati kasulik!" lisas Orel.