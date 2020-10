Ookeani taha kolinud Janek Õiglane: mu elus algas uus peatükk

26-aastane eestlane oli otsuse teinud juba varem, sõit ookeani taha leidis aset eelmisel nädalal.

"Jah, kutid - mu elus on alanud uus peatükk. Nüüd elan ja treenin Georgias Athensi linnas. Tunne on vägev. Mul on head treenerid, andekad treeningpartnerid ja täiesti suurepärased tingimused, et saaksin kümnevõistlejana järgmisele tasemele jõuda. Ja loomulikult kohtleb ilm mind ka hästi," kirjutas Õiglane sotsiaalmeedias.

Õiglane tuli 2017. aasta MM-il kümnevõistluses neljandaks, kaks aastat hiljem sai ta MM-il kuuenda koha. Tema isiklik rekord on 8371 punkti.

Õiglase treeneriks on USA-s Petros Kyprianou, kes juhendab ka Georgia ülikoolis õppivaid Johannes Ermi ja Karel Tilgat.