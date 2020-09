Olümpiakomitee toetuseta jäänud kuulitõukaja Kristo Galeta: mind visati prügikasti!

Tänavu pole 37-aastane Galeta operatsioonide tõttu võistelda saanud, tema 2019. aastal püstitatud Eesti rekord on 20.76.

"Kurb, et kui oled vigastatud, muutud kohe nullinimeseks. Nad (EOK tippspordikomisjon - toim.) ei mõista, et olen käinud neljal operatsioonil - mind visati kohe prügikasti! Koroonaajastu alguses öeldi, et kõiki toetatatakse olümpiani," süüdistas Galeta spordiametnikke oma sõnade söömises.

