Olav Karikose auks: Kaur Kivistik jooksis 1000 meetris silmapaistva võidutulemuse

Tartu kalevlane Kivistik kasutas tempotegija, 800 m jooksu Eesti rekordimehe Rasmus Kiseli abi. Audentese spordiklubi esindaja Kisel vedas peaaegu 700 meetrit ja siis rühkis Kaur üksinda edasi.

Kivistik ütles, et Kisel jooksis ees talle sobiva tempoga. Suvine võistlushooaeg on veel algusjärgus, ometi suutis Kaur sama rütmi hoida finišijooneni. „See oli mulle vajalik pingutus, et harjuksin kiirema jooksuga,” lausus võidumees, kellele andis karika Olav Karikose õpilane Ilmar Ruus, 3000 m takistusjooksu Eesti rekordimees enne Kivistikku.

Järgmise etteaste teeb Kivistik oma põhialal 11. juunil Soomes Turus Paavo Nurmi mängudel. Sihikul on maailmameistrivõistluste norm 8.29,0.

Kivistikule järgnesid 1000 m jooksus Karel-Sander Kljuzin (Tartu Ülikooli ASK) 2.27,3, Enari Tõnstrom (KJS Sakala) 2.29,4 ja sarja liidriks tõusnud Mark Abner (Treeningpartner) 2.30,9-ga. 1000 m jooksu Eesti rekordi 2.20,49 püstitas 1998. aastal Urmet Uusorg.

Naistest võitis Kelly Nevolihhin (KJK Vike) ajaga 2.46,4, kes oli parim ka Eesti Staadionijooksu sarja avaetapil 3000 meetris. Järgnesid Tartu Kalevi triatleet Katrin Zaitseva 2.52,3 ja Sparta esindaja Katrina Stepanova 2.53,0-ga.

5. juunil möödus sada aastat treeneri ja spordipedagoogi Olav Karikose sünnist. Tema tuntumad õpilased olid olümpiamängudel 800 m jooksus võistelnud Rein Tölp (1964) ja Raissa Ruus (1972), Peeter Varrak ja Toomas Turb. Raissa Ruus on siiani 800 m jooksu Eesti rekordiomanik.

Olav Karikose mälestusvõistluse teiste vanuseklasside võitjad: