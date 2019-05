Ojaloo püstitas isikliku rekordi ja Eesti rekordinaine Orel sai koduvõistlusel üllatuskaotuse

Kevadel Eesti rekordi 69.85-ni nihutanud Anna Maria Orel pidi üle pika aja leppima koduvõistlusel teise kohaga. Naised pidasid maha põneva duell, Oreli lõpptulemuseks jäi 67.82.

Soomes elav ja harjutav 29aastane Kati Ojaloo parandas oma 2015. aastast pärinenud isiklikku rekordit 90 sentimeetri võrra.

"Mul on ülihea meel Kati üle. Me oleme koos treeninud ja olen näinud tema arengut kõrvalt. Ta on väga palju tööd teinud, 68.18 on väga hea tulemus," kiitis Orel Eesti endist rekordinaist. "Ma ei hakka vabandusi tooma - Kati oli parem. Täna minul tehniliselt lihtsalt ei klappinud niimoodi. Klomp oleks kurgus mul siis, kui oleksin teinud tehniliselt ülihästi ja tulemus oleks 67 meetrit olnud. Täna ütlesid neli inimest, et mul pole rütmi ja kiirus kinni, nüüd tuleb vaadata, mida tehniliselt paremini teha."

Doha MM-i norm on 71 meetrit.

