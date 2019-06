Odaviske kõigi aegade edetabel: Magnus Kirt kerkib aina kõrgemale, neli eestlast esisajas

Eelmise hooaja lõppedes oli Kirdi rekordiks Rabatis visatud 89.75. See tulemus andis talle kõigi aegade edetabelis 20. positsiooni.

Sel aastal tegi ta esimese rekordiparanduse käimasoleva nädala neljapäeval, kui ta lennutas Ostravas piigi 90.34 meetri kaugusele. Kõigi aegade edetabelis kerkis ta sellega 19.

Laupäeval viskas Kirt aga veelgi pikema odakaare. Soomes Kuortanes sai ta kirja 90.61. Kõigi aegade edetabelis kerkis ta sellega juba 17. positsioonile. Seejuures on Kirdist eespool kolm odaviskajat, kes on elu parima tulemuse saanud samuti kirja Kuortanel. Seda on suutnud Aki Parviainen (93.09), Konstantinos Gatsioudis (91.69) ja Tero Pitkamäki (91.53).

Kõigi aegade esisajas on praeguseks neli eestlast. Lisaks Kirdile on saja parema seas veel Andrus Värnik (45. koht), Donald-Aik Sild (92. koht) ja Tanel Laanmäe (100. koht).

Odaviske kõigi aegade edetabel: