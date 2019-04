Nurme: võtsin riski ja häbisse ei jäänud

Tiidrek Nurme sai Hannoveri jooksumaratonil uue isikliku rekordi 2:13.40-ga kuuenda koha.

Poodium oli nagu ikka aafriklaste päralt, võitis keenialane Silas Mwetich 2:09.37-ga. „Lõppaega ja kohta vaadates olen väga rahul, isiklik rekord paranes pooleteise minuti võrra,” rõõmustas tavapärasest kiiremini alustanud Nurme, kes läbis esimesed viis kilomeetrit 15.25-ga. „Võtsin riski ja häbisse ei jäänud. Mul oli seekord isiklik tempomeister, kuid pärast poolt võistlusmaad ta enam kahjuks ei jõudnud ja jooksin üksi edasi.”

Doha MM-i norm (2:16) oli Nurmel juba täidetud, nüüd astus ta sammu ka Tokyo olümpia poole. Norm on küll vänge – 2:11.30 –, kuid tegelikult pääseb võistlema ka viletsama tulemusega. „Viimasel neljal korral on minu ajaga alati kvalifitseerutud. Seekord pääseb osa sportlasi normiga, osa uue ranking’u süsteemi alusel. Usun, et kui jooksen ühe samaväärse maratoni veel, saan koha,” pakkus Nurme. Haigestunud Roman Fosti loobus võistlusest. Märt Roosna