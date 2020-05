Nike Vaporfly jooksujalatsid on muutumas tõsistele jooksumeestele otsekui kohustuslikuks, sest kes ikka tahab osaleda rusikavõitluses üks käsi selja taha seotud. „2018. aasta Berliini EM-il võis stardis veel näha teiste jalanõudega mehi, aasta hiljem Doha MM-il enam mitte. Aastal 2020 pole see siiski enam üksnes Nike’i tehnoloogia, analoogilised mudelid on tekkimas teistelgi tootjatel,” rääkis maratoonar Tiidrek Nurme.