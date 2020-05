Mälu Noolt alt ei vea. Kui teatada talle, et kohe-kohe on käes ühe rekordi tähtpäev ja ajaks sel teemal törtsu juttu, tuleb paugust vastus: „Götzis 27. mai 1995. Kaugushüpe. 8.10.” Nool lisab, et järgmisel päeval purunes ka Eesti rekord kümnevõistluses, ent 8575 punkti sai mõne aasta pärast tema enda poolt ületatud. 8.10 püsib siiani.