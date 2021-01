Nool avaldas rahajaotamise telgitaguseid: mahakantud rekordinaine tegi skeptilisele treenerile ninanipsu

Detsembri keskel toimunud "Eesti Kergejõustikuauhinnad 2020" galaõhtul pälvis treenerite Stellan Kjellanderi ja Juha Lahtineni hoolealune Ojaloo aasta naiskergejõustiklase tiitli.

Ojaloo püstitas mullu 29. augustil Soomes Poris Eesti rekordi 71.50 ning kuna see tulemus sündis pärast Eesti olümpiakomitee tippspordikomisjoni koosolekut, siis määrati talle C-kategooria toetus (1000 eurot kuus) tagantjärgi.

Oma isiklikku tippmarki parandas Ojaloo enam kui kahe meetriga. Senine Eesti rekord kuulus Anna Maria Orelile, kes 2019. aasta kevadel heitis Horvaatias Splitis 69.85.

"Spordis on niimoodi, et see peab andma head emotsiooni ka," rääkis Nool Ojaloo rekordist. "Kui olümpiakomiteel on tippspordikomisjon ja seal on üks galaktika targemaid mehi Jaanus Kriisk (Kriisk ja Nool on mõlemad tippspordikomisjonis - toim), kes ütles, et sellele vanamutile pole mõtet toetust anda, siis mõnikord on väga mõnus värk, kui keegi saab soola raputada haava peale, kui mõne sportlase kohta nii kindlalt öeldakse, et temast pole enam elulooma. Kati Ojaloo, fantastilise saavutuse tõid! Kui vaatame lootuses-ootuses, siis sellise tulemusega võiks tiitlivõistlustel päris ilusaid kohti saada."

Näiteks 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial toonuks Ojaloo rekord finaalis kaheksanda koha - neli ja pool aastat tagasi sai selle ameeriklanna DeAnna Price 70.95-ga. 2018. aasta Euroopa meistrivõistlustel Berliinis sai sakslanna Kathrin Klaas 71.50-ga seitsmenda koha. Tänavu suvel toimuva Tokyo olümpia normatiiv on 72.50.

