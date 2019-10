Naisjooksja alistas kõik mehed ning võitis 60-tunnise ultrajooksu

Backyard ultra kujutab endast ultramaratoni võistlusformaati, kus võistlejad ei tea stardis, kui palju neil joosta tuleb, et võistlus võita. Igas tunnis tuleb läbida üks 6706-meetrine ring, kusjuures see, kes tunniga ringi lõpuni ei jõua, võetakse rajalt maha. Võitja on see, kes suudab joosta kõigist teistest vähemalt ühe ringi rohkem.

6706 meetrit tuleneb 4,167 miilist, mis omakorda 24-ga korrutades annab välja täpselt 100 miili - seega joostakse sellisel võistlusel ööpäevas täpselt 100 miili ehk 160,9 kilomeetrit. Paremad jooksjad läbivad ühe ringi tavaliselt pisut vähem kui tunniga ning saavad üle jäänud aega kiireks puhkepausiks kasutada.

Guterl pidi võiduks läbima 60 ringi ehk täpselt 250 miili (402,3 km). Viimasena suutis temaga tempot pidada 51-aastane Will Hayward, kes ei jõudnud 60. ringi tunniga lõpetada. Guterli kiireima ringi aeg oli 43.23, aeglaseim oli 59. ring 55.25-ga.

"Tahtnuksin edasi joosta!" põrutas Guterl finišis. "Olin enda jaoks selgeks mõelnud, et oleks äge eelmise aasta rekord üle lüüa ning 300 miili piir alistada. Ma pole kunagi läbi kolme öö jooksnud."

Guterl viitas kommentaaris Johan Steene mullusele rekordile - samal võistlusel tuli rootslasel võiduks vastu pidada 68 ringi ehk 283,3 miili (455,9 km).

Ultrajooksus on naised varemgi meestele kandu näidanud - tänavu mais sai Katie Wrightist esimene naine, kes taolise backyard ultra jooksuvõistluse võitnud, kusjuures selsamal Big's Backyard Ultra võistlusel tuli Wright neljandaks. Eestiski võitis tänavu Laulasmaa ultrajooksu 24-aastane Inger Polding.