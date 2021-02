Nädalavahetusel peetakse U23 vanuseklassi Eesti sisemeistrivõistlused kergejõustikus

Oma osalemise on kinnitanud mitmed Eesti tipud – Karl Erik Nazarov, Henri Sai, Marleen Mülla, Lilian Turban jpt. Edetabeli alusel on võistlema pääsenud ka sportlased väljaspool arvestust, nimekamatest Keiso Pedriks, Elisabeth Pihela, Jekaterina Patjuk, Marielle Kleemeier ja Karl Lumi.

Nädalavahetuse põnevamat duelli on oodata 60m jooksus Karl Erik Nazarovi (Audentese SK) ja Henri Saia (SK Altius) vahel. Sai teeb lisaks 60m jooksule kaasa ka 200m distantsil, kus on konkureerimas Ken-Mark Minkovski (Audentese SK) ja Lukas Lesseliga (SK Elite Sport). Naiste 60m ja 200m tulevad sel hooajal rajale kiireid aegu näidanud Karoli Käärt (TÜ ASK), Anete Siman (SK Altius) ja Carina-Renne Valdek (Audentese SK).

Lilian Turban (SK Elite Sport) ja Hendrik Lillemets (KJK Saare) asuvad võistlustulle kullapretendentidena kõrgushüppesektoris. Neile tulevad konkurentsi väljaspool arvestust pakkuma Elisabeth Pihela, Grete Udras (mõlemad Audentese SK) ja meestest Karl Lumi (Individuaal), Kristjan Tafenau (KJS Sakala).

Neidude U23 arvestuses tuleb nädalavahetusel starti äsja täiskasvanute mitmevõistluse Eesti meistriks kroonitud Katre Sofia Palm (Audentese SK), kes teeb kaasa 60m jooksus, kuulitõukes ja kaugushüppes.

Igor Andrejevit (Audentese SK) näeme meeste kolmik- ja kaugushüppes. Eliise Anijalg (Tartu SS Kalev) on üles antud 60m jooksus, kolmikhüppes ja teisel päeval 60m tõkkejooksus ning 200m jooksus.

Kuulitõukeringis näeme favoriitidena meestest Enrico Hänilene (KJS Sakala) ning naistest Leanne Siimumäed (Kose 2000).

Neidude teivashüppes tasub silm peale visata Marleen Müllal (KJK Vike), kes tänavu hüpanud 4.05, noormeestest läheb samal alal kuldmedali mõtetega võistlustulle Daniel Kedrov (SK Elite Sport).

Keskmaajooksudes asub favoriidina stardijoonele Karel-Sander Kljuzin (TÜ ASK). Väljaspool arvestust tuleb 800m konkurentsi pakkuma Enari Tõnström (KJS Sakala). Neidude 800m ja 1500m distantsidel näeme säravamate medalite eest heitlemas Stella Sohvi Altmetsa (Nõmme KJK), Liis Grete Atoneni (TÜ ASK), Merili-Mai Kivimetsa (Tartu SS Kalev) ja Jelizaveta Ševtsovat (KJK Kalev Sillamäe). Väljaspool arvestust on nimekamatest naisjooksjatest stardijoonel Laura Maasik (KJK Nõmme) ja Jekaterina Patjuk (TÜ ASK).