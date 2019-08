Mullu jäi Eesti esiliigas kümnendaks ning kukkus koos Bulgaaria ja Taaniga teise liigasse. Seega ühest küljest on loogiline, et nädalavahetusel Horvaatias Varaždinis toimuval jõuproovil tahetakse kõrgemasse seltskonda tagasi ronida.

Paraku on ülesanne tehtud tavapärasest palju raskemaks. Nimelt on otsustatud, et superliigasse jääb järgmiseks hooajaks 12 tiimi asemel kaheksa.