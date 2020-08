MM-hõbe Magnus Kirt avalikustas tähtsa otsuse

Mullu suvel Dohas toimunud kergejõustiku MM-il hõbemedali võitnud, kuid samas raskelt õlga vigastanud Kirdi taastumisprotsess on möödunud hästi ning rekordimees teeb tihedalt visketrenni, kirjutab ERR Sport.

"Oleme treeninud ja teinud neid viskeid nii, et saaksin võimalikult kiiresti viskevalmis, aga me ei ole veel valmis võistlema. Siin ei ole mingeid vabandusi vaja otsida, me ei ole veel lihtsalt valmis kõrgel tasemel võistlema," kinnitas ta intervjuus ERR-ile.

"See on minu jaoks uus ja teistsugune kogemus," jätkas Kirt. "Olen augusti lõpuni ainult treeninud. Proovime seda rütmi hoida vähemalt septembri teise poolde, siis teha traditsiooniline puhkus vahele ning alustada sellise ettevalmistusega, nagu oleme tavaliselt alustanud."