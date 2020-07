Millises vormis on kümnevõistluse MM-hõbe Maicel Uibo?

Kuidagi on Eesti spordimeedias tekkinud veidi pikantne olukord – Maicel Uibo abikaasa Shaunae tulemustest on siinmail juba kirjutatud, aga meie parima kümnevõistleja resultaatidest mitte, ehkki abikaasad on osalenud samadel jõuproovidel. Täidame selle lünga.

Juunis omapärasel kolmevõistlusel maailmarekordimehe Kevin Mayeri ja maailmameistri Niklas Kauliga konkureerinud Uibo on juulis testinud vormi sprindidistantsidel. Juuli alguses läbis ta Monteverdes 100 meetrit eeljooksus 11,08 sekundiga (tuul +1,6 m/s) ja finaalis 11,27ga (-0,1 m/s). Hiljuti Clermontis sai ta ajaks 11,19 (+1,7) ja 11,20 (+1,4).

Tulemused näitavad, et Uibo on praegu enda kohta üsna tavapärases sprindivormis. Meenutame, et ta 2013. aastast pärinev isiklik rekord on 10,99, mullu Dohas MM-hõbedale tulles alustas Põlvast pärit mitmevõistleja 100 meetri jooksus 11,10ga.

Clermontis jooksis Uibo kahel päeval ka 110 meetri tõkkesprinti, saades ajaks 14,74 ja 14,68. Elu kiireimat minekut sel distantsil näitas ta mullusel MM-il – 14,43. Maailma kergejõustikuliidu andmebaasis rohkem infot Uibo võistlemise kohta ei ole.

Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo juhib maailma edetabelit koguni kolmel distantsil – 100 meetrit on Bahama välejalg katnud 10,98 sekundiga, 200 meetrit 21,98ga ja 400 meetrit 50,52ga.