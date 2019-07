Miks võistleb Kirt nii tihti Soomes? Sest sealt saab leiva lauale

Tänavu on Kirt pildunud piiki kaheksal võistlusel, neist neljal meist üle lahe naabrite juures. Mõistagi, hea lähedal käia, aga see pole ainus põhjus. Nimelt on odavise Soomes pikalt olnud kergejõustikuala number üks ja selle ala staarid meelitavad publiku kohale. See tähendab, et kui võistluste korraldaja soovib tribüünid täis lüüa, tuleb peaesinejaiks palgata peale kohalike odaviskajate ka kedagi maailma paremikust. Seda pole keeruline teha, kui neile makstakse head stardi- ja auhinnaraha ning kõva tulemuse eest preemiat.