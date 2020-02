Marek Vister medaliteni viinud tiimitööst: treeningutel olen Indrek Tustiti käepikendus

Marek Vister ilmus suurde sporti justkui eikusagilt. Vister on liikunud odaviske MM-i hõbedamehe Magnus Kirdi kõrval kogu tema tippsportlase teekonna, hoolitsedes selle eest, et kõik sujuks. Mida aeg edasi, seda silmatorkavamaks on Visteri osa muutunud, kuid keeruline on täpselt öelda, kas ta on treener, mänedžer või lihtsalt abiline.

„Olen algusest peale pidanud kõiki neid rolle mingil määral paralleelselt täitma. Mina ei koosta treeninguplaane, minu ülesanne on neid hoolikalt täita koos Magnusega. Treeninguplaanide aju on Indrek Tustit, mina olen justkui tema käepikendus Magnuse treeningutel,” selgitab koos Tustitiga eelmise aasta parimaks treeneriks valitud Vister. „Iga vastutus on ajapikku muutunud järjest olulisemaks ja suuremaks, sest Magnuse tase on igal aastal tõusnud. Kindlasti olen selle ajaga palju õppinud ja arenenud, just tänu teistele treeneritele, kes on Magnusega tööd teinud või praegu teevad – Indrek Tustit, Heiko Väät ja Toomas Merila. Igaühelt olen palju tarkust ammutanud ja kõrva taha pannud.”

Vister peab oluliseks, et kahel viimasel aastal Eesti parimaks meessportlaseks valitud Kirti abistab treenerite brigaad, kus igaühel on oma vastutus ja ülesanded. „Üks ei asenda teist. Mul on lihtsalt au olla selles tiimis ja oma energiat panustada,” nendib ta.