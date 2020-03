Maicel Uibo: tuleb kohaneda ja situatsioonist maksimum võtta

Uibo läheb suvele jätkuvalt vastu plaaniga, et kergejõustiku EM Pariisis toimub. "Praegu on intensiivsus grammikese võrra teravuse poolest maas," rääkis Uibo Vikerraadiole antud intervjuus. Kui võistlused toimuvad, siis hooaja teises pooles ja selle mõttega peab asjale lähenema. Paari päeva pärast oleks pidanud [USA-s] Georgias oleme kümnevõistlus, kus ma oleks paar ala mõlemal päeval valinud ja kaasa teinud."

Kuigi koroonaviirusest tulenevad piirangud löövad segamini ka treeningplaanid, siis Uibo sellest suurt numbrit ei tee. "Tuleb kohaneda ja situatsioonist maksimum välja võtta. Staadion, jõusaal pandi meil pärast eelmist reedet kinni, ehk see nädal oleme teinud [trenni] täielikult pargis põhimõtteliselt. Meil on mõned kangid ja kettad ja saame n-ö jõusaali parklas enam-vähem ära tehtud. Igapäevaselt on liikumist vähem, asutused on kinni ja nagu ikka."