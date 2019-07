Maicel Uibo: kindlasti tahaks Götzisest parema tulemuse teha

Uibo oli viimati võistlustules mais Götzises, kus sai 8353 punktiga kolmanda koha, kirjutab ERR Sport. "Võtsin aega taastuda sellest kümnevõistlusest, põhiliselt kanna pärast, et kõik maha rahuneks. Siis hakkasin vaikselt jälle tegema ja siin me oleme," rääkis Uibo Götzise järgsest perioodist.

"Kindlasti tahaks Götzisest paremat tulemus teha, kuna mida edasi hooaeg läheb ja mida lähemal MM-ile, seda paremaks võiks vorm ideaalis minna. Teine asi on alade realiserimine, mis on natuke atmosfääris kinni.Loodetavasti kõik tuleb välja ja läheb ilusasti – MM-ini on veel kolm kuud minna. Tippvormi peab selleks ajaks ajastama," lisas Uibo.