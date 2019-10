Maicel Uibo kerkis Bahamal sõna otseses mõttes rahvuskangelaseks

Et tegu oli "Rahvuskangelaste Päevaga", võib julgelt öelda, et eestlast võeti Bahamal vastu kui kangelast.

"Nii Bahama kui ka Eesti on minu südames. Distantsi mõttes on Bahama isegi lähemal (paar elab USA-s Florida osariigis - toim.). Armastan, et merekarbisalat, daiquiri kokteilid ja kookoserullid on mind siin kuskil ootamas," rääkis Uibo väljaandele The Nassau Guardian.

Shaunae Miller-Uibo lisas, et Bahama elanikud on Maiceli omaks võtnud. "Võtame Maiceli hõbedat nagu oma medalit. See oli suurepärane hetk, mille tegi erilisemaks asjaolu, et võitsime hõbedad samal õhtul. Meie mõlema jaoks oli tegu raske ja pika hooajaga," sõnas ta.

Loe kogu artiklit SIIT!