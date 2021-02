Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo meenutasid esimest kohtumist: see ei olnud kuigi romantiline

Nii Maicel kui ka Shaunae õppisid ja treenisid USA-s Georgia ülikoolis. Mõlemad kuulusid kooli parimate kergejõustiklaste sekka ja seega oli kohtumine vaid aja küsimus.

Maicel Uibo meenutas, et esimesel ülikooliaastal olid nad Shaunae'ga meditsiinitestide järjekorras ja seetõttu oli asi romantikast kaugel.

"Arvan, et mu esimesed sõnad olid talle: "Oi, sa oled see tüdruk, kelle isiklik rekord on minust parem... ma pean silmas 400 meetrit."

Shaunae ei saanud alguses aru, mida Maicel mõtles.

"Ma olin natuke segaduses. Ma mõtlesin, et kuidas sa ülikooli võistkonda pääsesid (kui sa minust aeglasem oled)," rääkis ta. Õige pea sai Shaunae aru, et tegu on siiski mitmevõistlejaga.

Kogu saadet saab kuulata SIIT.

Muuhulgas avaldas Shaunae Miller-Uibo, et soovib juba pärast Tokyo olümpiat proovida 400 ja 200 meetri jooksu asemel seitsmevõistlust ja lisaks rääkis paar, kuidas nad soovivad loodetavasti edukat Tokyo olümpiat tähistada.