Maicel Uibo eesolevast hooajast: võistelda ikka tahaks

"Üks põhjus, miks ma eelmisel aastal MM-ile ei läinud, oli see, et saaksin olümpiaks parema ettevalmistuse. Nüüd olengi teinud rohkem sügistreeningu sarnaseid asju," ütles Erm intervjuus ERR-ile.

"Aga mis suve puudutab, siis võistlusi ei tulekul ja olen plaaninud tegeleda väiksemate harjutustega, et lihased tasakaalu saada. Üldfüüsiline pool on hea, olen saanud vahepeal ka massaaži ja liiga suur löök see koroona minu treeningutele pole olnud."

Uibo sõnul on muutunud viimasel ajal paremaks see, et ollakse tagasi staadionil. "Jõusaal on endiselt vist kinni, aga minul on õnneks kodus kang ja kettad olemas."

"Võistelda ikka tahaks sportlasena. Olen piisavalt vormis, et kui mingisugune võistlus on natuke ette teatatud, siis ei ole probleem selleks end valmis seada, kui midagi peaks toimuma."

Kui Maicel Uibo suvise võistlemise osas praegu veel mingeid otsuseid teinud pole, siis Johannes Erm plaanib suvel paariks kuuks Eestisse tulla ning üksikaladel võistelda.