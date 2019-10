Magnus Kirti opereerinud doktor Rahu: oli kehvem kui arvasime, aga tuli parem kui lootsime

Kirti opereerisid doktor Madis Rahu ja Soome kirurg, doktor Urho Väätäinen. Kokkuvõtvalt sõnas Rahu lõikuse kohta ERR-ile nii: "Me Indrekuga [füsioterapeut ja Kirdi abiline Indrek Tustit - toim.] mõtlesime, kuidas seda lühidalt sõnastada. Hea lause on, et "oli kehvem kui arvasime, aga tuli parem kui lootsime".

"Värskete vigastuste juures ei anna magnetuuringud teinekord väga täpseid vastuseid. Natuke rohkem oli neid vigastusi, mis olid värsked - mis on selles mõttes hea uudis, et värsked asjad annab alati ilusti kokku panna," jätkas doktor Rahu.

"Õlaliigese nihestustega kaasnevad 85 protsendil teatud õlapähiku defektid - neid Magnusel ei olnud, mis on väga hea uudis. Halbu asju ei olnud. Kapslivigastused ja sellised - neid annab ilusti kokku panna."

Kirdi taastumisel on kõige tähtsam esimene periood, kus on vaja õlg uuesti liikuma saada. Selle järel saab juba täpsemalt öelda, mil saab Kirt tagasi odaviske juurde pöörduda.

"Esialgu on see piiratud, kuu aega ei tohi teatud asju teha ja tavaliselt peaks saavutama korraliku liikuvuse seejärel kahe kuuga," selgitas ortopeed.

