Magnus Kirt: vigastus on osutunud kardetust kergemaks

Mullu Eesti rekordi 90.61-ni viinud 29-aastane Kirt vigastas õlga tõsiselt lõppenud aasta Doha MM-i finaalis ning pidi oktoobris käima ka operatsioonil.

"Operatsioon läks hästi ning taastumine on liikumas kiiresti, aga pean siiski teatud trajektoore varasemast rohkem jälgima," sõnas MM-hõbe Kirt Soome väljaandele Yle. "Vigastus on kujunenud kergemaks, kui algselt kardeti. Käe kõige tähtsamad osad ei saanud nii palju viga, kui algselt arvati."

Kirt pole Doha MM-i finaalis saadud vigastust videona pärast intsidenti enam vaadanud. Odaviskaja treener Marek Vister ei soovi, et Kirt seda vaataks, sest trauma meeldetuletamine võib taastumisprotsessi aeglustada. Visteri sõnul on see Kirdile psühholoogiliselt parem, kui ta saab ainult tulevikule keskenduda.

Peamiseks eesmärgiks on Tokyo olümpiamängudeks terveks saamine. "Hinnangud erinevad, aga üldiselt tundub, et taastumine võtab veel paar kuud aega. Me oleme võitluses ajaga," sõnas Vister.

Kirt loodab juba olümpia eel paar võistlust kirja saada. "Hooaeg peab algama vähemalt paari võistlusega, et saaks rutiini tagasi. Kas meil on selleks aega? Praegu tundub, et kevadel siiski saab."

Tõrvast pärit Eesti rekordiomanik lisas, et MM-il saadud vigastus võis olla tingitud mitmest põhjusest. Pikk hooaeg oli selja taga ja polnud aega piisavalt taastuda. MM-i kiire ajakava (eelvõistlus ja finaal peeti järjestikustel päevadel - toim) ning kuum kliima pakkusid samuti väljakutseid. "Mul oli siiamaani vedanud ja ma polnud ühtegi tõsisemat vigastust saanud. Nüüd on proovile pandud minu vaimne võime raskustest üle saada. Praegusest situatsioonist ülesaamine näitab minu tõelist taset sportlasena."