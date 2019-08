Teisel pool lahte on odavise väga pikkade traditsioonidega püha toiming, mida osatakse kõrgelt hinnata. Tagasihoidlik ja soomlaslikult sõnu kaaluv naabrimees Magnus Kirt on seal oodatud külaline. Veel rohkem tahaksid üleaedsed muidugi näha ülipikki odakaari, mida vorbivad oma mehed. Paraku on seis hapuvõitu. MM-norm (83.00) on küll neljal mehel täis, kuid suursoosikute hulka ei kuulu neist tiitlivõistlusel keegi. Maailma edetabelis on 86.93-ga kõige kõrgemal, kaheksandal kohal Oliver Helander.