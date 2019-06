Magnus Kirt rekordiviskest: sportlik viha aitas mul end kokku võtta

Kirdi rekord sündis teises voorus, vahetult selle eel oli pikk paus, sest staadionil toimusid mitmed autasustamised. Eestlane tunnistas, et kõik see aitas omal moel rekordi sünnile kaasa.

"Jõudsin teise katse eel juba hoovõturaja algusesse minna, kuid siis hoiti mind seal pikalt kinni. Jõudsin veel veel paar korda joomas käia. Käisin edasi ja tagasi. Paus oli mingi 5-10 minutit. Siis tekkiski selline sportlik viha ja lõpptulemusele aitas see natuke kaasa. Suutsin end hästi kokku võtta," sõnas Kirt Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Pärast rääkisin ka võistluse direktori Jan Železnýga (odaviske maailmarekordimees 98.48-ga - toim.) ja ka tema ei saanud aru, miks vaid odaviskajaid kinni hoiti. Meid hoiti ka soojendusel 15 minutit kinni."

"Eks 90 meetrit on mingil määral väga eriline tulemus, sest üheksa on number, milleni pole väga paljud jõudnud. Kuid teisest küljest tuleb see kiiresti ära unustada ja end kokku võtta, sest hooaeg on pikk ja alles algusjärgus," lisas Kirt.

Rekordimees leidis tänases võistluses ka ühe negatiivse külje. "Võistluse lõpus lagunesin ikka väga ära. See on asi, millega tuleb tööd teha," sõnas ta. Kirdi seeria oli 81.65 - 90.34 - 81.03 - 83.68 - X - 79.95.

Juba laupäeval võistleb Kirt Soomes ja siis teeb pikema võistluspausi kuni 9. juulini. Tänavune MM Dohas algab alles septembri lõpus.